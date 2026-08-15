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TURNIR U HAMBURGU

Još jedan uspjeh naših tenisača: Osvojili su drugi naslov u nizu

Piše HINA,
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Još jedan uspjeh naših tenisača: Osvojili su drugi naslov u nizu
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Zagreb: Hrvatski tenisa?i pripremaju se za me? protiv Indije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Za Kalendera i Serdarušića to je četvrti profesionalni naslov u karijeri, a treći na Challenger Touru. Sva tri naslova osvojili su u posljednja dva mjeseca, otkako su postali stalni partneri

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Hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić drugi tjedan zaredom su osvojili trofej na ATP Challenger Touru, svladavši u subotnjem finalu turnira u Hamburgu na zemljanoj podlozi Nijemce Nielsa McDonalda i Jannika Opitza sa 6-3, 6-4.

Za Kalendera i Serdarušića to je četvrti profesionalni naslov u karijeri, a treći na Challenger Touru. Sva tri naslova osvojili su u posljednja dva mjeseca, otkako su postali stalni partneri. Njihova je suradnja započela osvajanjem Challenger 100 naslova u Trstu. Potom su došli i do polufinala na umaškom ATP turniru Plava Laguna Croatia Open, a u zadnja dva tjedna su osvojili dva trofeja na njemačkom tlu, Challenger 100 u Hagenu i Challenger 75 u Hamburgu.

Zagreb: Hrvatski tenisa?i pripremaju se za me? protiv Indije
Zagreb: Hrvatski tenisa?i pripremaju se za me? protiv Indije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim s Kalenderom, Serdarušić je u ovoj godini osvojio još dva naslova na Challengerima s dvojicom različitih partnera: u Košicama je bio pobjednik sa Slovakom Milošom Karolom, a na Zadar Openu je slavio s Ekvadorcem Gonzalom Escobarom.

Obojica bi na novoj ATP ljestvici trebali doći do najboljeg renkinga u karijeri: Serdarušić do 93. mjesta na ATP ljestvici parova, a Kalender do 152. pozicije.

Na Challengeru u Hamburgu je i Osječanin Matej Dodig koji će danas igrati polufinalni meč u pojedinačnoj konkurenciji protiv 27-godišnjeg Nijemca Marvina Moellera.

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