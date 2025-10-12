Još jedna afrička reprezentacija izborila SP. Evo tko su putnici...

Nogometna reprezentacija Gane izborila je plasman na Svjetsko nogometnog prvenstvo 2026.

Gana je postala 21. reprezentacija koja je izborila vizu za World Cup, pri čemu peta iz Afrike. Za Ganu će to biti peti nastup na SP-u, a do sada je najbolji plasman ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala.

U posljednjem kolu I skupine Gana je pobijedila Komore sa 1-0, a gol odluke zabio je Mohammed Kudus u 47. minuti. Gana je na koncu osvojila prvo mjesto u skupini sa 25 bodova, šest više od Madagaskara koji je u zadnjem kolu doživio težak, 1-4 poraz na gostovanju kod Malija. Strijelci za Mali bili su Lassine Sinayoko (10, 64), Dorgeles Nene (39) i Gaoussou Diarra (90+5), dok je za goste zabio Johan N'Zi (90).

Sudionici 21/48

AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan

AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana

CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD

CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

OFC: Novi Zeland