Gana je izborila plasman na SP 2026, peti put u povijesti! Kudus heroj s golom protiv Komora
Još jedna afrička reprezentacija izborila SP. Evo tko su putnici...
Nogometna reprezentacija Gane izborila je plasman na Svjetsko nogometnog prvenstvo 2026.
Gana je postala 21. reprezentacija koja je izborila vizu za World Cup, pri čemu peta iz Afrike. Za Ganu će to biti peti nastup na SP-u, a do sada je najbolji plasman ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala.
U posljednjem kolu I skupine Gana je pobijedila Komore sa 1-0, a gol odluke zabio je Mohammed Kudus u 47. minuti. Gana je na koncu osvojila prvo mjesto u skupini sa 25 bodova, šest više od Madagaskara koji je u zadnjem kolu doživio težak, 1-4 poraz na gostovanju kod Malija. Strijelci za Mali bili su Lassine Sinayoko (10, 64), Dorgeles Nene (39) i Gaoussou Diarra (90+5), dok je za goste zabio Johan N'Zi (90).
Sudionici 21/48
- AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan
- AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana
- CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD
- CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
- OFC: Novi Zeland
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+