Obavijesti

Sport

Komentari 0
POZNATA 21 SELEKCIJA

Još jedna afrička reprezentacija izborila SP. Evo tko su putnici...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Još jedna afrička reprezentacija izborila SP. Evo tko su putnici...
Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Gana je izborila plasman na SP 2026, peti put u povijesti! Kudus heroj s golom protiv Komora

Nogometna reprezentacija Gane izborila je plasman na Svjetsko nogometnog prvenstvo 2026.

Gana je postala 21. reprezentacija koja je izborila vizu za World Cup, pri čemu peta iz Afrike. Za Ganu će to biti peti nastup na SP-u, a do sada je najbolji plasman ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala.

U posljednjem kolu I skupine Gana je pobijedila Komore sa 1-0, a gol odluke zabio je Mohammed Kudus u 47. minuti. Gana je na koncu osvojila prvo mjesto u skupini sa 25 bodova, šest više od Madagaskara koji je u zadnjem kolu doživio težak, 1-4 poraz na gostovanju kod Malija. Strijelci za Mali bili su Lassine Sinayoko (10, 64), Dorgeles Nene (39) i Gaoussou Diarra (90+5), dok je za goste zabio Johan N'Zi (90).

Sudionici 21/48

  • AZIJA: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan
  • AFRIKA: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana
  • CONCACAF: Kanada, Meksiko, SAD
  • CONMEBOL: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
  • OFC: Novi Zeland

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025