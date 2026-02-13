Obavijesti

CHOI GOAN

Još jedna senzacija na ZOI! Sa samo 17 godina ispisala povijest

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Još jedna senzacija na ZOI! Sa samo 17 godina ispisala povijest
4
Foto: Hannah McKay

Tinejdžerica je sa samo 17 godina i 110 dana postala je najmlađa olimpijska pobjednica u povijesti tog sporta. Osim što je oborila taj rekord, postala je prva Južnokorejka koja je osvojila medalju u zimskom sportu

Zimske olimpijske igre donose puno iznenađenja, nakon nevjerojatnog Amerikanca Ilije Manilina koji ostavlja bez daha u umjetničkom klizanju, još jedna senzacija stiže iz svijeta snowboarda. Riječ je o mladoj 17-godišnjoj tinejdžerici Choi Goan

Goan dolazi iz Južne Koreje, a natječe se u snowboard disciplini halfpipe. U četvrtak je osvojila zlatnu medalju u toj disciplini te bila bolja od favoritkinje Chloe Kim. Goan je ovo prva medalja na velikim natjecanjima. Tinejdžerica je sa samo 17 godina i 110 dana postala je najmlađa olimpijska pobjednica u povijesti tog sporta. Osim što je oborila taj rekord, postala je prva Južnokorejka koja je osvojila medalju u zimskom sportu pod zastavom Južne Koreje. 

Ipak, Choi je vrlo uspješna u snowboardingu, osvojila je tri naslova svjetske prvakinje u halfpipeu. Sa samo navršenih 15 godina prvi put je nastupila na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Cooper Mountainu gdje je uzela zlato i osvojila naslov prvakinje. 

- Halfpipe je jako poznat u SAD-u i drugim državama, ali ne i u Koreji. Želja mi je bolje predstaviti ovaj sport mojoj državi kroz moje rezultate na Olimpijskim igrama. Također, mislim da je uživanje na Olimpijskim igrama jednako važno kao i rezultati koji se postignu - rekla je Goan uoči odlaska u Milano i Cortinu. 

Snowboard - Women's Snowboard Halfpipe Final
Foto: Hannah McKay

Choi je u napetom finalu halfpipea u Livignu uzela zlato, ali u prvoj vožnji je pretrpjela težak pad koji je sve zabrinuo. Naime, 17-godišnjakinja je ostala ležati na snijegu nakon što je pokušala izvesti "cab 1080" , ali je zapela za dio konstrukcije i pala. Liječničko osoblje odmah je došlo do nje. U drugoj vožnji ponovno je pala, ali zato je sjajno odradila treću vožnju. Dok su ostale natjecateljice griješile u teškim uvjetima, Choi je izvela vožnju karijere, zaradivši ocjenu 90,25. Pritisak je prebačen na favoriziranu Kim, posljednju na startu, koja je u pokušaju da nadmaši svoju štićenicu riskirala, pala i predala joj zlato.

Snowboard - Women's Snowboard Halfpipe Final
Foto: Hannah McKay
JAVILA SE Dobre vijesti. Snowboarderica iz Kine nije se teže ozlijedila...
Dobre vijesti. Snowboarderica iz Kine nije se teže ozlijedila...

Chloe Kim je uzor mladoj Choi Gaon. Upravo je Kimina pobjeda na Igrama u PyeongChangu 2018. potaknula njezine olimpijske snove. Njihovi očevi, obojica zaljubljenici u snowboarding, upoznali su se i sprijateljili, a obitelj Kim pomogla je mladoj Gaon da se preseli u Sjedinjene Države i počne trenirati u elitnom timu Mammoth Mountain pod vodstvom Bena Wisnera, istog trenera koji je stvorio i Chloe Kim.

- Počela sam se baviti snowboardingom kao dijete nakon što sam gledala Chloe, tako da mi je velika čast natjecati se na Olimpijskim igrama uz nju. Natjecanje s njom me jednostavno čini sretnom i ona mi je idol - rekla je. 

Unatoč velikom uspjehu i povijesti koju je ispisala Choi Gaon ostaje prizemna te naglašava koliko je ponosna na uspjeh koji je postigla. 

