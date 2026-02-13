Još jedna senzacija na ZOI! Sa samo 17 godina ispisala povijest

Zimske olimpijske igre donose puno iznenađenja, nakon nevjerojatnog Amerikanca Ilije Manilina koji ostavlja bez daha u umjetničkom klizanju, još jedna senzacija stiže iz svijeta snowboarda. Riječ je o mladoj 17-godišnjoj tinejdžerici Choi Goan.

Goan dolazi iz Južne Koreje, a natječe se u snowboard disciplini halfpipe. U četvrtak je osvojila zlatnu medalju u toj disciplini te bila bolja od favoritkinje Chloe Kim. Goan je ovo prva medalja na velikim natjecanjima. Tinejdžerica je sa samo 17 godina i 110 dana postala je najmlađa olimpijska pobjednica u povijesti tog sporta. Osim što je oborila taj rekord, postala je prva Južnokorejka koja je osvojila medalju u zimskom sportu pod zastavom Južne Koreje.

Ipak, Choi je vrlo uspješna u snowboardingu, osvojila je tri naslova svjetske prvakinje u halfpipeu. Sa samo navršenih 15 godina prvi put je nastupila na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Cooper Mountainu gdje je uzela zlato i osvojila naslov prvakinje.

- Halfpipe je jako poznat u SAD-u i drugim državama, ali ne i u Koreji. Želja mi je bolje predstaviti ovaj sport mojoj državi kroz moje rezultate na Olimpijskim igrama. Također, mislim da je uživanje na Olimpijskim igrama jednako važno kao i rezultati koji se postignu - rekla je Goan uoči odlaska u Milano i Cortinu.

Foto: Hannah McKay

Choi je u napetom finalu halfpipea u Livignu uzela zlato, ali u prvoj vožnji je pretrpjela težak pad koji je sve zabrinuo. Naime, 17-godišnjakinja je ostala ležati na snijegu nakon što je pokušala izvesti "cab 1080" , ali je zapela za dio konstrukcije i pala. Liječničko osoblje odmah je došlo do nje. U drugoj vožnji ponovno je pala, ali zato je sjajno odradila treću vožnju. Dok su ostale natjecateljice griješile u teškim uvjetima, Choi je izvela vožnju karijere, zaradivši ocjenu 90,25. Pritisak je prebačen na favoriziranu Kim, posljednju na startu, koja je u pokušaju da nadmaši svoju štićenicu riskirala, pala i predala joj zlato.

Foto: Hannah McKay

Chloe Kim je uzor mladoj Choi Gaon. Upravo je Kimina pobjeda na Igrama u PyeongChangu 2018. potaknula njezine olimpijske snove. Njihovi očevi, obojica zaljubljenici u snowboarding, upoznali su se i sprijateljili, a obitelj Kim pomogla je mladoj Gaon da se preseli u Sjedinjene Države i počne trenirati u elitnom timu Mammoth Mountain pod vodstvom Bena Wisnera, istog trenera koji je stvorio i Chloe Kim.

- Počela sam se baviti snowboardingom kao dijete nakon što sam gledala Chloe, tako da mi je velika čast natjecati se na Olimpijskim igrama uz nju. Natjecanje s njom me jednostavno čini sretnom i ona mi je idol - rekla je.

Unatoč velikom uspjehu i povijesti koju je ispisala Choi Gaon ostaje prizemna te naglašava koliko je ponosna na uspjeh koji je postigla.