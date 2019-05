(Još) ništa od kazne: Hajduk protiv Slavena pred navijačima

Iako se očekivalo da će Hajduk u petak od 19 sati na praznom Poljudu dočekati Slaven Belupo, Splićani će u toj utakmici ipak imati podršku svojih navijača.

Naime, Hajduk je zbog rasističkih povika neodgovornih pojedinaca na utakmici protiv Rijeke (4-0) kažnjen s jednom utakmicom bez gledatelja, a 'bili' su tu utakmicu kazne trebali odraditi protiv Slaven Belupa.

Hajduk se odmah žalio na tu odluku te se čekao susret žalbene komisije HNS-a, no do njega još nije došlo, a čini se da i neće do sljedećeg tjedna.

Obzirom na to da žalba odgađa izvršenje kazne, a rezultata žalbe još nema, Hajduk će protiv Slavena igrati pred svojim navijačima.

Protiv Intera bila je najmanja posjeta ove sezone, nešto više od pet tisuća ljudi skupilo se na Poljudu po kišnom vremenu. No u petak se očekuje predivno i sunčano vrijeme i sukladno tome brojna podrška s tribina poljudske ljepotice.

Pobjedom nad Slavenom i uz kikseve glavnih konkurenata, Splićani bi stigli na korak od osiguranja pozicije koja vodi u kvalifikacije za Europu.