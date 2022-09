Još ništa od Otoka: Gvardiol je produžio ugovor s RB Leipzigom

Prema informacijama koje je imao The Athletic saga oko transfera hrvatskog braniča Joška Gvardiola (20) trajala je jer je na stol Leipziga stigla ponuda Chelseaja od 90 milijuna eura, ali unatoč izdašnoj ponudi, RB ga nije htio prodati, već je produžio ugovor s Gvardiolom do 2027. godine.

Gvardiol je svjestan da je Leipzig dobra momčad u kojoj će se razvijati prije nego krene u nogometne visine. Sinoć je urednik njemačkog Sport Bilda objavio da će hrvatski stoper potpisati novi ugovor kojim će za Leipzig biti vezan do 2027. godine, a to se pokazalo točnim.

Teško je zaista povjerovati da će se Joško do tada zadržati u Leipzigu, a prema najnovijim informacijama Johnsona, pokušaj Chelseaja da dovede Gvardiola samo će se odgoditi do zimskog prijelaznog roka.

"Ne mora značiti da je Gvardiolov transfer propao iako je do kraja ljetnog prijelaznog roka ostalo vrijeme koje se mjeri u satima. Chelsea se samo privremeno ohladio jer Leipzig u pregovorima stalno povisuje traženi iznos. Krenulo se sa 70 milijuna eura, pa je povišeno na 80 i onda na čak 90, ali ovi klubovi imaju jako dobar odnos", piše Johnson pa nastavlja:

"Bez obzira na to što je Chelsea u ovom prijelaznom roku obranu pojačao Kalidouom Koulibalyjem, Marcom Cucurellom te jučer za 69 milijuna funti iz Leicestera doveo Wesleya Fofanu, i dalje želi Gvardiola. On mu je na listi za šoping cijelo ljeto, ali Chelsea ga ne želi preplatiti, posebno što ionako ne bi za njega igrao ove sezone."

"Novi vlasnici Chelseaja pokazali su da su tvrdi pregovarači jer su Leicesteru za Fofanu platili bitno manje nego što je tražio, a to je 80 milijuna funti, rekord za braniča. Chelsea je na kraju platio manje od 70. Što se tiče Gvardiola, sve da ga Chelsea i ne dovede danas, do kraja ljetnog prijelaznog roka, samo će pokušaj njegovog transfera odgoditi do zimskog prijelaznog roka", zaključio je.

