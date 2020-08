'Još pamtim taj start i crveni s Poljuda, a sad sam biznismen'

Od korone su mi umrle dvije bliske osobe. Modrić mi je bio najbolji suigrač, a igrao sam i s Romariom. Kod Mamića sam imao povlastice, a od zarade u karijeri kupio sam roditeljima kuću. Za dečka iz favela - nije loše, kaže nam Anderson Costa

<p>Igrač Dinama formalno je prestao biti prije 12 godina, već je šest godina u sportskoj mirovini, ali svaki pravi navijač "modrih" još ga se sjeća. Još ne znate o kome pišemo? Ajmo ovako, protiv Hajduka je ušao s klupe pa nakon svega desetak sekundi dobio crveni karton zbog surovog i bezobraznog starta nad Ercegom. On je - <strong>Anderson Costa</strong> (36).</p><p>- Još mi je taj start u glavi, sjećam ga se kao da je jučer bio... Dečko (Erceg, op. a.) se dao u trk, pobjegao mi je, ušao sam oštro i dobio isključenje. Jesu li se suigrači i trener ljutili? Čak i nisu, znali su da sam mlad, da sam u novoj državi i da mi treba vremena da se aklimatiziram - priča nam nestašni Costa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci na testu za korona virus</strong></p><p>Bivši napadač Dinama danas je daleko od nogometnih travnjaka. Dres je zamijenio odijelom i kravatom.</p><p>- Uspješan sam biznismen. S ocem i bratom već nekoliko godina otkupljujem kuće i stanove, preuređujem ih i na tom ostvarujemo profit. Za 'fizikalije' je zadužen otac koji je građevinar. Živim lagodno u svom rodnom Rio de Janeiru, tu mi je sva uža i šira obitelj. Ipak, situacija oko korona virusa tu je dosta ozbiljna. Izgubio sam već dvije bliske osobe. Ma, užas... U Brazilu svakog dana premine oko tisuću osoba. Otkako se virus proširio ne izlazim iz kuće, u strogoj smo izolaciji - objašnjava Brazilac.</p><h2>Imao sam povlastice kod Mamića</h2><p>Iako je u Hrvatskoj proveo samo godinu dana (od 2006. do 2007.), Zagreba se i dalje s radošću sjeća.</p><p>- Nažalost, nikad više nakon odlaska iz Dinama nisam bio u Hrvatskoj i zbilja bih volio doći. Želim da moji klinci upoznaju grad u kojem su im roditelji živjeli godinu dana - priča Costa pa dodaje:</p><p>- Još se čujem s nekim suigračima iz maksimirskih dana, najviše sa sunarodnjacima Ettom, Carlosom, Vitorom Juniorom. Čak i s Eduardom da Silvom. Živi tu u Riju blizu mene, ali nikako da se nađemo, valjda će biti prilike. Sjećam se i <strong>Luke Modrića</strong>, Vedrana Ćorluke... Kakva imena, čovječe! Čim sam otvorio profile na društvenim mrežama odmah sam ih sve zapratio.</p><p>Kako je bilo igrati s Modrićem?</p><p>- Strašan igrač! Vjerojatno i najbolji s kojim sam igrao, a pazite, igrao sam s <strong>Romariom</strong>, Edmundom, Felipeom. Luka je bio najbolji na svijetu, o čemu pričamo... - nahvalio je svog bivšeg suigrača bivši mladi brazilski reprezentativac te nam pokazao kako još čuva isječke iz hrvatskih tiskovina iz dana provedenih u "modrom" klubu.</p><p>Dinamo je Andersona <strong>Vasco da Gami </strong>platio oko 800 tisuća eura, ali on je u HNL-u odigrao tek 10 utakmica, zabio samo jedan gol i ostvario dvije asistencije. Premalo...</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>- Problemi su počeli kad su me prvi put posjeli na klupu za pričuve. Nisam navikao na to, smatrao sam da moram više igrati. U Dinamo sam došao s reputacijom mladog brazilskog reprezentativca, prije dolaska u Zagreb zabio sam devet komada u Vascu i sedam u španjolskoj Cordobi i mislio sam da više vrijedim. Odmah sam zatražio sastanak sa <strong>Zdravkom Mamićem</strong> s kojim sam, moram napomenuti, imao zaista korektan odnos. Rekao mi je da moram biti strpljiv i da će moje vrijeme doći. Ipak, na kraju sezone gospodski smo se razišli, poslali su me na posudbu i sve strane bile su zadovoljne - pojašnjava Anderson Costa pa dodaje:</p><p>- Mamić je vjerovao da ću postati top igrač. Imao sam i neke povlastice, angažirao je Bimba (Marka Vukelića, op. a.) da brine o meni. Bimbo me tretirao kao sina, nikad mu to neću zaboraviti.</p><p>Iz Zagreba nosi i nešto manje ugodne uspomene.</p><p>- <strong>Hladnoća</strong>! Na to se nikako nisam mogao naviknuti. Sjećam se da je zimi svako jutro bila panika kad bi se cesta zaledila, nisam navikao voziti po takvim uvjetima. Sva sreća pa mi se u Zagrebu pridružila i majka, i njoj se u Hrvatskoj baš svidjelo.</p><p>Nakon Dinama Anderson je bio u Vitoriji Guimaraes, Arisu, Bahiji, otišao kasnije i u Izrael, Katar, potucao se po brazilskim niželigašima i zapravo nikad nije ispunio svoj potencijal. Ipak, ne žali ni za čim.</p><h2>Želim kupiti djeci Dinamov dres</h2><p>- Da, mogao sam biti bolji igrač, ali ne žalim. Bio sam nezreo u tim godinama, klupu nisam podnosio. Trebao mi je kontinuitet, a klubove sam mijenjao kao na traci. Ipak, napravio sam i neke dobre stvari. Proglašen sam najboljim južnoameričkim U-17 igračem 2001., osvojio s Brazilom na kontinentalnoj smotri srebro uz šest golova. U finalu sam utrpao gol i dodao asistenciju protiv moćne Argentine koju su predvodili <strong>Carlos Tevez</strong>, Maxi Lopez i Javiera Mascherano... Zabio sam gol na Maracani, od novca koji sam zaradio u karijeri kupio kuću roditeljima. Pazite, ja sam odrastao u favelama, mogao sam ispasti i lošiji - smije se bivši napadač Dinama. </p><p>Ima još jednu želju.</p><p>- Nadam se da ću djeci moći kupiti neki Dinamov dres. Ovdje u Brazilu ih nema, morat ću potegnuti do Europe - završio je simpatični Costa.</p>