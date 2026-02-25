Obavijesti

POTVRDIO KOVAČEVIĆ

Još problema za Dinamo: Protiv Genka će biti bez važnog igrača

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon što se znalo da će Dinamo u Belgiji biti bez Belje (kartoni) i Hoxhe (problemi s leđima), Mario Kovačević je na press konferenciji uoči susreta potvrdio kako nema ni Sergija Domingueza

Novi udarac za Dinamo i Marija Kovačevića uoči uzvratne utakmice protiv Genka u Europskoj ligi (četvrtak, 21 sat). "Modri" će na gostovanju u Belgiji biti bez "udarne igle", Diona Drene Belje, koji odrađuje suspenziju zbog kartona, Arber Hoxha ima problema s leđima, a u Belgiju nije otišao ni stoper Sergi Dominguez, što je potvrdio trener Mario Kovačević na press konferenciji uoči utakmice.

- Beljo ima kartone, Hoxha duže vrijeme ima problema s leđima pa ga nismo ni vodili, a nismo htjeli ni riskirati sa Sergijem Dominguezom. Visok je intenzitet nogometa i ne možemo igrati s igračima koji nisu na 100 posto - rekao je Kovačević.

U prvih 11 bi tako trebao ući Niko Galešić. Dominguez nije odigrao dobru utakmicu protiv Genka u Zagrebu, a protiv Varaždina je odmorio. Smatralo se da ga Kovačević ne želi forsirati te da mu je dao predah, ali čini se da se radi o nečemu ozbiljnijem. Galešić je odigrao par dobrih partija, a sada će imati težak zadatak.

