Jose Mourinho nakon debakla u Sevilli: Onaj dečko izgledao je kao da je mrtav, a hitne nigdje

Real Madrid doživio je prvi poraz u novoj sezoni. Momčad Joséa Mourinha izgubila je 1-0 na gostovanju kod Betisa, a susret je odlučio u 81. minuti Troy Parrott koji je nakon kornera pogodio za pobjedu domaćina. Real je nakon četiri kola ostao na devet bodova, Betis ima jednaki učinak. Za Madriđane je posebno neugodan podatak da u posljednjih pet sezona nisu uspjeli slaviti na gostovanju kod Betisa. Mourinho je u svom kontroverznom stilu izjavio mišljenje o utakmici.

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Nakon utakmice govorio je o dojmu svoje momčadi i odluci da pojedine igrače povuče iz igre. Posebno se osvrnuo na Ardu Gülera, koji je prema njegovu mišljenju odigrao dobar susret.

- Teško je zamijeniti Ardu. Vrlo teško, jer je igrao jako dobro. Igrači Betisa su... u tom smislu pametniji od igrača Real Madrida.

Portugalac je objasnio što je pod tim mislio.

- Igrači Real Madrida su čisti, naivni. U prvoj akciji utakmice bio je jasan žuti karton za igrača koji je udario Valverdea. Minutu poslije dogodio se još jedan ozbiljan prekršaj nad Viníciusom. Ali igrači Real Madrida odmah ustanu. Igrači Betisa su pametniji. Imaju i podršku sjajnih navijača koji guraju momčad i stvaraju pritisak.

Foto: Marcelo del Pozo

Mourinho je istaknuo i kriterij suca. Nije želio komentirati pojedine odluke prije nego što ponovno pogleda snimku, ali mu je zasmetao način dodjeljivanja kartona.

- To što je Betis prvo poluvrijeme završio bez kartona, a jadni Arda, koji samo zna igrati nogomet, dobio žuti karton, to mi se nije svidjelo.

Trener Reala ipak nije želio poraz pripisati suđenju.

- Nakon što izgubiš utakmicu, reći da je razlog žuti karton - ne, to neću napraviti. Sutra, nakon što pogledam utakmicu, možda promijenim mišljenje. Ali sada ne znam zašto smo izgubili. Momčad je kolektivno igrala jako dobro, u svim aspektima. Zaslužili smo pobijediti, ali zasluge ne donose bodove.

Mourinho je prokomentirao i reakcije igrača Betisa nakon prekršaja, posebno jednog nogometaša koji se našao u blizini njegove klupe.

- Onaj dečko koji je bio tamo ispred moje klupe izgledao je kao da je mrtav... Mislio sam da dolazi hitna pomoć, a na kraju nije bilo hitne pomoći, ironično je rekao.

Foto: Marcelo del Pozo

Nakon promašenog jedanaesterca podržao je Kyliana Mbappéa.

- Kada jedan ide izvesti penal, svi idemo zajedno, rekao je trener Reala.

Mourinho se osvrnuo i na samu utakmicu te način na koji je Betis stigao do pobjede. Smatra da je Real imao dovoljno prilika i igre za osvajanje bodova.

- Ponekad izgubiš, a ne znaš zašto. Da je završilo remijem, bili bismo frustrirani jer smo napravili više. Zamislite tek kako je kada izgubite, dodao je.

Foto: Marcelo del Pozo

Na pitanje o suparniku, Mourinho nije skrivao nezadovoljstvo načinom na koji je Betis pristupio susretu, ali je pobjedniku čestitao na rezultatu.

- Čestitam Betisu, koji je igrao na remi i izvukao jackpot.