Jose Mourinho postavio devet uvjeta za dolazak u Real Madrid

U Real Madridu vlada totalni kaos. Otkad je Xabi Alonso dobio otkaz kola su krenula nizbrdo, a problemi unutar svlačionice isplivavaju i u javnost. U Madridu traže novog trenera, a Jose Mourinho je najizgledniji kandidat. Ipak, ima devet uvjeta za preuzimanje "kraljeva", pišu španjolski mediji.

1) Potpuna kontrola nad prvim sastavom, upravljanjem momčadi i svlačionicom

2) Bez intervencija bilo koga u klubu bez obzira na hijerarhiju u klubu

3) Dvogodišnji ugovor

4) Stručni stožer dovodi sa sobom u Real

5) Određene promjene u igračkom kadru

6) Sedmorica igrača koje je prekrižio moraju otići

7) Potpuna kontrola nad kondicijskim timom

8) Komunikacija samo s Florentinom Perezom, ne sa suradnicima

9) Potpuna kontrola planova za ljetne pripreme

Osim toga, pisalo se o tome da Mourinho želi glasnogovornika jer se ne želi osjećati kao u prvom mandatu kada je jedini branio klub.

Perezu navodno nisu najbolje sjeli Mourinhovi uvjeti za potpis ugovora, što i ne čudi s obzirom na Perezov način vođenja kluba. Na nedostatak podrške žalio se Zidane, Ancelottiju nisu ispunjavane želje oko dovođenja igrača, a Xabi Alonso nije dobio podršku pri nesuglasicama s dijelom momčadi. Perez je hijerarhijski na vrhu kluba, ali odmah ispod je postavio igrače, dok su treneri znatno niže.

Mourinho je već vodio Real Madrid od 2010. do 2013. i osvojio La Ligu (s rekordnih 100 bodova i 121 golom), Kup, Superkup te igrao tri polufinala Lige prvaka.