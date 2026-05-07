Obavijesti

Sport

Komentari 0
HOĆE LI MU IH ISPUNITI?

Jose Mourinho postavio devet uvjeta za dolazak u Real Madrid

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Jose Mourinho postavio devet uvjeta za dolazak u Real Madrid
3
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Mourinho je već vodio Real Madrid od 2010. do 2013. i osvojio La Ligu (s rekordnih 100 bodova i 121 golom), Kup, Superkup te igrao tri polufinala Lige prvaka

Admiral

U Real Madridu vlada totalni kaos. Otkad je Xabi Alonso dobio otkaz kola su krenula nizbrdo, a problemi unutar svlačionice isplivavaju i u javnost. U Madridu traže novog trenera, a Jose Mourinho je najizgledniji kandidat. Ipak, ima devet uvjeta za preuzimanje "kraljeva", pišu španjolski mediji. 

  • 1) Potpuna kontrola nad prvim sastavom, upravljanjem momčadi i svlačionicom
  • 2) Bez intervencija bilo koga u klubu bez obzira na hijerarhiju u klubu
  • 3) Dvogodišnji ugovor
  • 4) Stručni stožer dovodi sa sobom u Real
  • 5) Određene promjene u igračkom kadru
  • 6) Sedmorica igrača koje je prekrižio moraju otići
  • 7) Potpuna kontrola nad kondicijskim timom
  • 8) Komunikacija samo s Florentinom Perezom, ne sa suradnicima
  • 9) Potpuna kontrola planova za ljetne pripreme

Osim toga, pisalo se o tome da Mourinho želi glasnogovornika jer se ne želi osjećati kao u prvom mandatu kada je jedini branio klub. 

Perezu navodno nisu najbolje sjeli Mourinhovi uvjeti za potpis ugovora, što i ne čudi s obzirom na Perezov način vođenja kluba. Na nedostatak podrške žalio se Zidane, Ancelottiju nisu ispunjavane želje oko dovođenja igrača, a Xabi Alonso nije dobio podršku pri nesuglasicama s dijelom momčadi. Perez je hijerarhijski na vrhu kluba, ali odmah ispod je postavio igrače, dok su treneri znatno niže. 

Primeira Liga - Benfica v FC Porto
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Mourinho je već vodio Real Madrid od 2010. do 2013. i osvojio La Ligu (s rekordnih 100 bodova i 121 golom), Kup, Superkup te igrao tri polufinala Lige prvaka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara
FOTO: SRAMOTNA PROVOKACIJA

Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti
Kranjčar o mogućem novom izborniku i komu je rekao da je veći talent od Luke: 'Strašno...'
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Kranjčar o mogućem novom izborniku i komu je rekao da je veći talent od Luke: 'Strašno...'

Poslije poraza od Turske nisam vidio smisao u nogometu, tad mi je sve krenulo po zlu, a kraj karijere mi je bio najbolji osjećaj na svijetu. Pet godina nisam gledao utakmicu, rekao nam je Niko Kranjčar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026