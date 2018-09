Joshua kao Rocky: Povjetkin bi pao kad tad, sad želim Wildera!

Povjetkin je bio vrlo žestok, ali ja sam se došao zabaviti i napraviti ono što inače radim. Dobro je primao udarce u glavu, ali onda sam shvatio da ne prima tako dobro u tijelo, rekao je Anthony Joshua (28), koji je obranio IBF, WBO i WBA pojaseve.

Bio je Joshua nadboksan u prvih šest rundi od kojih je vjerojatno po sudačkim karticama izgubio sve. Sjajni 11 godina stariji Rus, koji je u karijeri od 35 borbi prije ove izgubio tek jednu, od Vladimira Klička 2013., bio je nevjerojatan.

Nakon meča ušao u Povjetkinovu svlačionicu

Ušao je u borbu dominantno, uzdrmao je prvaka već u prvoj rundi i dobivao rundu za rundom. No u sedmoj rundi malo je spustio ruke i to je bilo dovoljno. Prošao je jedan udarac Joshue preko garda, potom kombinacija i Rus je bio uzdrman.

Joshua je iskoristio šansu, sjajnom kombinacijom poslao je Povjetkina na pod, ovaj se hrabro digao, ali ne zadugo. Sudac je morao prekinuti meč jer više nije imalo smisla.

- Mogao sam to riješiti u sedam, devet ili 12 rundi, tako je svejedno - rekao je Joshua, koji je nakon borbe otišao u Povjetkinovu svlačionicu.

- Odlična borba, hvala ti. Htio bih jedanput doći u Rusiju na odmor - rekao mu je Joshua, a Rus mu je odgovorio:

- Nema problema, uvijek si dobrodošao.

Wilder, ti si sljedeći!

Bila je to 22 pobjeda za Joshuu u isto toliko mečeva, samo je borbu prije ove, protiv Parkera, dobio na bodove, sve ostale nokautom ili tehničkim nokautom.

Naravno, sad je najveće pitanje tko je sljedeći?

- Povjetkin je bio obavezni izazivač i tu sam borbu morao odraditi, a sad kad je to iza mene, idemo dalje. Tko je sljedeći? Hoćemo napraviti glasovanje? Svatko je slobodan ući u ring. Imao sam golemi pritisak na leđima, tako je to kad cijela zemlja stoji iza tebe i navija. S kim ću se boriti? Neka dođe tko hoće. Da se mene pita, to bi bio Deontay Wilder - rekao je Joshua.

Tko god dođe, neka bude spreman na batine

Prije meča Joshua - Povjetkin stigla je informacija kako je potvrđen meč Deontay Wilder - Tyson Fury koji bi se trebao održati 1. prosinca ove godine. Pobjednika ćemo gotovo sigurno gledati u borbi protiv Anthonyja Joshue.

Nije iznenađenje da želi Wildera, jer Amerikanac ima jedini pojas koji Joshui nedostaje - WBC. Mnogi su kritizirali Joshuu zašto se ranije nije borio s Wilderom.

- Nisam ja kriv zbog toga. Obojica smo puno pričali, sad sam ovdje, desnica radi i spreman sam za 13. travanj na ovom mjestu. Svejedno mi je tko će pobijediti, Wilder ili Fury, tko god dođe, neka bude spreman na dobre stare batine - rekao je Joshua.

