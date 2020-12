Njihov dvoboj milijuni \u0107e pratiti ispred malih ekrana, a me\u0111u tim svim silnim ljudima ne\u0107e biti Hrvata (osim onih koji \u0107e gledati me\u010d putem streama)\u00a0jer je vlasnik prava SkySports koji hrvatskim TV ku\u0107ama nije ni ponudio mogu\u0107nost prijenosa ove borbe.

\u00a0Tisu\u0107u\u00a0sretnika pratit \u0107e borbu\u00a0s tribina Arene nakon \u0161to je britanska vlada omogu\u0107ila toliki broj posjetitelja na sportskim stadionima.

Joshui (31) i Pulevu (39) bit \u0107e ovo biti prvi i posljednji nastup u 2020. godini, a da \u017eivimo u nekim boljim vremenima ova imena\u00a0gotovo bi \u00a0sigurno napunio bilo koji stadion u Velikoj Britaniji i ostatku svijetu.\u00a0

- Dobro je to za navija\u010de, ali ja sam fokusiran na Puleva. Ne radi se tu o nekom nepo\u0161tivanju fanova, ali ispred sebe imam ozbiljan izazov i to je sve o \u010demu razmi\u0161ljam. Kada pobijedim, onda mogu u\u017eivati -\u00a0rekao je aktualni prvak.

Kladionice, kao i ve\u0107ina javnosti, prognoziraju laganu pobjedu Joshue pa je tako te\u010daj na obranu naslova 1,10, a na Puleva 'podcjenjiva\u010dkih'\u00a07,00.

No, svatko tko prati borila\u010dke sportove zna da i taj te\u010daj mo\u017ee itekako zavarati - na pobjedu Ruiza u prvom me\u010du protiv Joshue kad se upravo to i dogodilo te\u010daj na meksi\u010dkog 'debeljucu', Andyja Ruiza Jra\u00a0u nekim kladionicama sezao je \u010dak do 30,00.

- Ja sam borac za 15, a ne 12 rundi. Sposoban sam 'nositi' svoju izdr\u017eljivost, boksa\u010dki IQ, koncentraciju i snagu sve do posljednjeg zvona. Definitivno \u0107u primiti neke udarce, ali i on \u0107e. No, ja \u0107u biti taj koji \u0107e ostati zadnji na nogama -\u00a0samouvjeren je uo\u010di borbe\u00a0Joshua.

Bugarski boksa\u010d u ring s Joshuom trebao je jo\u0161 tamo 2017., no zbog ozljede morao ju je odgoditi. Jedini poraz u profesionalnoj karijeri do\u017eivio je od Vladimira Kli\u010dka 2014., a Joshua je upravo preko Kli\u010dka do\u0161ao do svjetske slave. Pulev je svjestan da mu je ovo vjerojatno posljednja \u0161ansa da se upi\u0161e u boksa\u010dku povijest.

- Dugo sam \u010dekao i znao sam da \u0107e ponovno do\u0107i do ove borbe. Sada sam zdrav i nemam 22 godine, ali sam spreman i posjedujem sve \u0161to mi je potrebno da budem prvak. Istina, 2017. sam bio mla\u0111i, ali se tada nisam mogao ni boriti, kao ni trenirati. Svjestan sam i toga da mi nije ostalo previ\u0161e vremena, ali sad sam spreman. Po\u0161tujem Anthonyja, on je olimpijski i svjetski prvak. Radi se o dobrom borcu, ali, ponavljam, imam sve \u0161to trebam da postanem novi prvak svijeta - poru\u010dio je izaziva\u010d.

Ako Joshua pobijedi Puleva, u ring \u0107e sljede\u0107e godine protiv Tysona Furyja kako bi do\u0161ao do jedinog pojasa koji mu nedostaje - WBC. Pulev je u nedavnom intervjuu za Boxing News 24 izjavio:

-\u00a0Ovog puta bit \u0107u jedan novi\u00a0Kubrat Pulev\u00a0i ovo nikako nije moj posljednji me\u010d. Pobijedit \u0107u za sve Bugare i postati prvi prvak te\u0161ke kategorije iz moje domovine. Pun sam, energije, osje\u0107am se sna\u017ean i nakon ovog me\u010da borit \u0107u se protiv Tysona Furyja - ispalio je i pritom zaboravio na stavku u ugovoru - ukoliko pobijedi Joshuu, mora mu pru\u017eiti revan\u0161.