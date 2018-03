Joshua Parkeru: Morat ću te gađati kuhinjskim sudoperom!

U subotu će se na Principality stadionu u Cardiffu održati meč između prvaka po WBA i IBF kategoriji Anthonyja Joshue i prvaka po WBO kategoriji Josepha Parkera. I jedan i drugi su neporaženi u teškoj kategoriji.

Za Joshuu će ovo biti četvrta borba na stadionu na kojem se očekuje 80 000 navijača, što predstavlja novu razinu za Novozelanđanina Parkera.

- Trebalo mi je malo vremena da se naviknem na to. To je iskustvo s kojim se on još uvijek nije suočio. To je u istom trenutku zastrašujuće i neodoljivo. Postoje borci koji blokiraju buku, što oduzima puno energije, a onda postoje i borci koje ponese sva ta buka i navijanje što ih dodatno motivira. Na treningu možeš izgubiti ili pobijediti u borbi, ali posljednji vijak se zateže od trenutka kada izađete iz svlačionice i čekate zvono za početak- izjavio je Joshua.

Britanski borac je također rekao kako je u posljednje vrijeme gledao videe Lennoxa Lewisa koji je bio prvak po IBF, WBA i WBC kategorijama 2000. godine. Od tada su samo Tyson Fury i Wladimir Klitschko bili prvaci po tri kategorije u isto vrijeme.

- Ovo je povijest. To je jedinstvena borba između dva teškaša koja još nisu poražena, i održava se u Velikoj Britaniji. Bit će vatreno. Znaš, ako dolaziš ovdje kako bi se udarao sa mnom bit će puno krvi. Ostvario sam 20 pobjeda u 20 mečeva i očekujem takav rezultat i sada- uvjeren je Britanac.

Joshua je uveo promjene u svoje treninge. Fokusira se na boks na jutarnjim treninzima, a trčanje i snagu ostavlja za kasniji dio dana.

Britanac je pohvalio svog suparnika Josepha Parkera, boksača koji je neporažen u 24 borbe. U 2017. godini Parker je morao na operaciju oba lakta, što je prema tvrdnjama ljudi iz njegovog kampa dovelo do toga da su mu udarci sada 20% jači nego što su bili kada se borio protiv Hughieja Furyja u rujnu prošle godine kojeg je pobijedio na bodove.

- On je izrazito opasan. On je kralj u Novom Zelandu, to je ponos kojeg uvijek nosi sa sobom. Vjerujem kako boksači protiv mene uvijek budu 30% jači nego inače. Ako je inače brz, sada će biti kao uragan. Ako dobro podnosi udarce morat ću ga gađati kuhinjskim sudoperom kako bih ga srušio. Svi borci protiv mene dolaze s više ambicija.- zaključio je Joshua.