Joshuino tajno oružje: Čistio je tepihe, dao otkaz i pratio Ruiza

Život piše čudne priče, a jedna takva je ona Timothyja Motena (27), najnovijeg člana tima za pripremu Anthonyja Joshue (30) prije uzvratnog meča s teškaškim prvakom Andyjem Ruizom (30). On je boksač teške kategorije koji u profesionalnoj karijeri ima skor 5-0 te je trenutno 278. na teškaškoj ljestvici. Niste čuli za njega? Ništa čudno, nije ni Joshua do prije četiri mjeseca.

A njegova boksačka priča počinje puno ranije. Timothy je visok 180 centimetara i krupnije je konstitucije baš poput Ruiza (183cm) te mu je na početku karijere trebao primjer sličnog boksača koji dolazi do rezultata protiv boksača bolje fizičke građe. To je našao u tada nepoznatom Meksikancu brzih ruku, Andyju Ruizu Junioru. Pratio ga je i upijao sve njegove poteze te pokušavao u svoje borbe uvesti njegov stil.

To mu je išlo dosta dobro pa je u profesionalnoj boksačkoj karijeri krenuo s omjerom 5-0, a mislio je kako je njegovo vrijeme za nešto više došlo u travnju prošle godine kad je Jarell Miller (31) morao otkazati meč Anthonyju Joshui

.- U istom trenutku sam pomislio kako se moram naći u tom kampu, bez obzira što to zahtijevalo od mene. Morao sam upasti u taj kamp - rekao je Moten za Daily Mail.

Pokušao je pomoći Joshui i prije, ali nije išlo

Slao je poruke Hearnu i Joshui, ali tad ga nitko nije doživljavao. I tad je AJ izgubio od Ruiza. Genijalno.

- On se jednostavno nije dobro pripremio. Većinu svog kampa proveo je pripremajući se za 193 cm visokog i 140 kg teškog boksača kao što je Miller, a ne za 182 cm visokog boksača brzih ruku. Uvijek sam bio njegov fan i navijao sam za njega, šteta što mu nisam mogao pomoći", rekao je Moten, koji je odbacio sve pretpostavke kako je Joshua doživio napad panike ili one da je podcijenio Ruiza. Uvjeren je da je mogao pomoći već prvi puta. Za drugi meč zato je svoju priliku dobio - rekao je novi Joshuin sparing partner.

Nadao se da mu je ovo druga prilika i nije želio odustati. Znao je da može pomoći Joshui u pokušaju vraćanja teškaških titula.

- Kad se to dogodilo, imao sam gorko-slatki okus jer sam znao da će se boriti opet. Čim je revanš objavljen, sve koje znam sam tražio da pišu na Facebook Anthonyja Joshue i Eddieja Hearna. Vidio sam svog prijatelja iz djetinjstva Davida Ghansu na fotografiji s Eddiejem i javio sam mu se. Javilo se nekoliko mojih prijatelje te članova obitelji. Poslao sam snimke mojih borbi i onda je došla poruka Eddieja Hearna. Rekao je da mu se sviđa što vidi i da ćemo biti u kontaktu - objašnjava Moten.

Spomenuti prijatelj Ghansa ubrzo mu se javio s pitanjem može li sljedeći tjedan biti u Velikoj Britaniji. Začudilo je to Motena, ali nije razmišljao ni sekunde već je rekao da će se pojaviti. Sve je prenio zaručnici s kojom je odrađivao duple smjene kako bi zaradio za put. Nisu ni slutili kako bi izlet od tjedan dana u Veliku Britaniju mogao postati mnogo dulji.

Od čistača tepiha do Joshuinog tajnog oružja

- Rekli su mi da je najduže što je netko ostao u kampu tri i pol tjedna. Kad sam ja ostao četiri tjedna i postao prvi kojem je to uspjelo, priznali su mi da je plan bio da dođem samo na tjedan dana. Žrtvovao sam puno toga. Kad sam saznao da putujem, moja zaručnica i ja radili smo duple smjene da bih ja mogao otputovati, a ona platiti stanarinu, nakon čega sam dao otkaz. Znao sam da me svaki dan mogu poslati kući, nakon čega bih morao moliti da me vrate na posao, no moj trud i rad se isplatio pa su me zadržali ovdje cijeli kamp - rekao je američki boksač.

Tjedan dana, pa tri i pol tjedna, pa tri mjeseca. Timothy je samo produljivao svoj boravak na Otoku. Donedavno je čistio tepihe u Americi i bavio se boksom, a danas je jedan od glavnih aduta Anthonyja Joshue. A sad vjerojatno neće ni morati razmišljati o čišćenju tepiha jer će ga Hearn i Joshua sigurno počastiti za glumljenje Ruiza. Ali mogao bi i rapidno napredovati na teškaškoj ljestvici i brže dobivati protivnike u suradnji sa spomenutim Eddiejem.

Sve po zasluzi - potrudio se za ovo gdje je sad, pa zašto ne bi dobio priliku za nešto više. No, i za njegovu je karijeru bitno da Joshua u subotu vrati teškaške pojaseve u svoje vlasništvo, tada će njegova misija biti ispunjena.