Josip Brekalo ide u Španjolsku! Potpisuje za novog prvoligaša

Josip Brekalo (27) ima novi klub! Hrvatski igrač karijeru će nastaviti u novom španjolskom prvoligašu Real Oviedu, javlja poznati talijanski insajder Fabrizio Romano. Vjerojatno se radi o sporazumnom raskidu ugovora s Fiorentinom jer ga Oviedo dovodi bez odštete, a ovaj tjedan će Brekalo otići u Španjolsku na liječničke preglede. Još nije poznato koliku plaću će imati u novom klubu.

Brekalo je karijeru započeo u Dinamu da bi 2016. godine za oko 10 milijuna eura otišao u njemački Wolfsburg. Od tamo je išao na posudbe u Stuttgart i Torino, da bi 2023. godine završio u Fiorentini. Nakon godinu dana otišao je na posudbu u Hajduk gdje doveden kao veliko pojačanje za napad na titulu, ali nije uspio opravdati očekivanja, a iduće sezone bio je na posudbi u turskoj Kasimpasi. Sada karijeru nastavlja u Španjolskoj.

Što se tiče Real Ovieda, prošle sezone je završio kao četvrta momčad druge španjolske lige te je putem doigravanja ušao u La Ligu. U finalu doigravanja pobijedio je Cadiz te zajedno s Levanteom i Elcheom ušao u najelitniji razred španjolskog nogometa. U prvom kolu Real Oviedo izgubio je od Villarreala 2-0 u gostima, a u sljedećem kolu dočekuju imenjaka iz Madrida kod kuće.