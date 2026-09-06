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Josip Brekalo ne staje trpati: Zabio ponovno za svoju Herthu

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Josip Brekalo ne staje trpati: Zabio ponovno za svoju Herthu
Foto: SportKlub/screenshot
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Hrvatski nogometaš na svom kontu trenutačno ima tri pogotka i dvije asistencije u ovoj sezoni

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Nogometaši berlinske Herthe i dalje uživaju u stopostotnom učinku na startu nove sezone u drugoj njemačkoj ligi, u četvrtom kolu su na domaćem terenu pobijedili Magdeburg s 2-1.

Vrlo rano, u 10. minuti, berlinski je sastav poveo nakon što je 28-godišnji hrvatski nogometaš Josip Brekalo precizno naciljao suprotni kut. Njegov gol možete pogledati OVDJE

Gosti su izjednačili u 31. minuti, a za 1-1 je pogodio Michel. Po drugi put na susretu Hertha je povela na startu drugog dijela kada je strijelac za 2-1 bio Adewumi. Potom je Hertha ostala s igračem manje nakon što je u 62. minuti drugi žuti karton zaradio Seguin, ali ostali su i gosti s desetoricom deset minuta kasnije kada je zbog drugog žutog kartona teren morao napustiti Mueller.

Nakon četiri kola Hertha ima 12 bodova. Brekalo na svom kontu trenutačno ima tri pogotka i dvije asistencije u ovoj sezoni. U karijeri je Brekalo upisao 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a uz to je postigao četiri pogotka.

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