Josip Brekalo sve bliže Oviedu! Španjolski prvoligaš želio dovesti i Filipa Benkovića

Generalni direktor španjolskog nogometnog prvoligaša Real Ovieda rekao je u četvrak da bi hrvatski igrač Josip Brekalo mogao do kraja dana postati njihov, a da je švedski AIK Solna odbio prodati braniča Filipa Benkovića.

Brekalo, 27-godišnji krilni igrač, pred odlaskom je iz talijanske Fiorentine koja ga je slala na posudbe u tursku Kasimpasu i splitski Hajduk.

- Igrač je u Asturiji, provodimo proceduralni postupak te se nadamo se da ćemo ga do kraja dana zatvoriti i objaviti transfer - izjavio je Oviedov direktor Agustin Lleida u obraćanju medijima.

Klub iz sjeverne pokrajine Asturije ljetos se vratio u prvu ligu, a u petak je u 1. kolu španjolskog prvenstva izgubio s 0-2 kod Villarreala. Lokalni mediji su u srijedu izvijestili da će Oviedo dovesti Brekala bez plaćanja odštete, nakon njegovog raskida ugovora s Fiorentinom.

Generalni direktor je na konferenciji za medije otkrio da je Oviedo htio dovesti i 28-godišnjeg hrvatskog stopera Benkovića koji je osam mjeseci u AIK-u iz Solne.

- Dali smo ponudu za njega prije dva tjedna i nisu je prihvatili. Nismo se više čuli. Trenutačno se bavimo drugim stvarima - rekao je direktor Ovieda.

Benković, čiju vrijednost specijalizirana stranica Transfermarkt procjenjuje na 1,5 milijuna eura, prošle zime je bio na probi u španjolskom drugoligašu Eldenseu koji ga na kraju nije doveo zbog financijskih uvjeta.

Nekadašnji branič Dinamo Zagreba i Celtica nakon toga je potpisao ugovor sa švedskim klubom do 31. prosinca 2026.

Generalni direktor Ovieda izašao je pred novinare povodom predstavljanja novog igrača Leandera Dendonckera, 30-godišnjeg defenzivnog belgijskog veznjaka koji je prošle sezone igrao u Anderlechtu, gdje ga je posudila Aston Villa.

- Tema odlazaka i dolazaka je i dalje otvorena. Vidjet ćemo na kojim se pozicijama možemo još pojačati - zaključio je Agustin Lleida.