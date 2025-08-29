Josip Brekalo: Više volim igrati lijevo krilo, a u reprezentaciji sam češće igrao na desnom

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo istaknuo je prilikom predstavljanja u Real Oviedu da mu je dolazak u Španjolsku prilika za uspon u karijeri.

- Početni dani ovdje prošli su jako dobro te se osjećam ugodno - izjavio je 27-godišnji igrač u obraćanju medijima.

- Suigrači i treneri mi pomažu da se uklopim te sam jako sretan - dodao je nakon što je prošli vikend debitirao u porazu 0-3 od Real Madrida, odigravši posljednjih jedanaest minuta.

Brekalo je napustio Fiorentinu, koja ga je bila slala na posudbe u Hajduk i tursku Kasimpasu, te je potpisao dvogodišnji ugovor s Oviedom.

- Prvo sam razgovarao s trenerom Veljkom Paunovićem koji mi je rekao da je ovo veliki projekt. Uvjerio me da dođem. Ja sam, pak, imao veliku želju zaigrati u španjolskoj ligi pa mi je ovo velika prilika - izjavio je ofenzivni igrač sa 35 nastupa za Hrvatsku.

Oviedo se ljetos vratio u Primeru nakon 24 godine, te je u početna dva kola upisao poraze od Villarreala i Real Madrida.

- Dat ću sve od sebe kako bih pomogao ekipi - poručio je Brekalo.

Objasnio je da može igrati na lijevoj strani gdje je odigrao 70 posto utakmica u karijeri, ali i na desnoj gdje je odigrao 30 posto utakmica.

- Osjećam se ugodnije na lijevoj strani premda sam u reprezentaciji i drugim klubovima igrao više na desnoj strani - izjavio je.

Rekao je da se nada ostaviti trag poput drugih Hrvata koji su prošli kroz Oviedo, navodeći primjer bivšeg braniča Nikolu Jerkana koji i dalje živi ondje.

Brekalo je uvjeren da je Oviedo, koji će u subotu ugostiti Real Sociedad hrvatskih igrača Luke Sučića i Duje Ćalete-Cara, složio dobru ekipu.

- Ekipa je kvalitetna, a ugođaj pozitivan nakon ulaska u prvu ligu, a to je uvijek važno. Nadam se da ćemo mi novi igrači doprinijeti ekipi - zaključio je.

Brekalo je tijekom karijere bio i u zagrebačkom Dinamu, Wolsburgu, Stuttgartu i Torinu.