Bivši hajdukovac došao pomoći Vukovaru, sad je opet slobodan

Josip Elez više nije igrač Vukovara. Iskusni 32-godišnji stoper napustio je klub mjesec dana prije isteka ugovora, koji je trebao trajati do kraja sezone, čime je njegova epizoda u slavonskom prvoligašu završila ranije od očekivanog.

Elez je u Vukovar stigao tijekom zimskog prijelaznog roka, no nije se uspio nametnuti ni kod bivšeg trenera Silvija Čabraje ni kod njegova nasljednika Tomislava Stipića. Za momčad je nastupio tek pet puta i sakupio oko 300 minuta, što jasno pokazuje da nije bio u užim planovima stručnog stožera. Njegov izostanak s posljednjeg treninga uoči utakmice protiv Osijeka dodatno je potvrdio da je došlo do prijevremenog razlaza.

Jedan od ključnih razloga takvog raspleta bila je i fizička nespremnost. Elez je, naime, nakon odlaska iz Hajduka prošlog ljeta nekoliko mjeseci bio bez kluba, što se odrazilo na njegovu formu i kontinuitet. Unatoč iskustvu i kvaliteti, nije uspio uhvatiti ritam koji bi mu osigurao veću ulogu u momčadi, piše Index.

Značajan dio karijere Elez je proveo upravo u Hajduku, gdje se afirmirao kao igrač. Nakon ranog transfera u Lazio 2013. godine, u splitski se klub vratio 2021. kao iskusniji nogometaš i u jednom razdoblju bio važan dio momčadi. Njegov drugi mandat obilježila je i operacija kuka početkom 2022., koja je utjecala na njegov status i kontinuitet nastupa. U dresu Hajduka ukupno je zaigrao 91 put uz tri gola i pet asistencija te osvojio Hrvatski kup 2022. godine.

Tijekom karijere nosio je i dresove Rijeke, s kojom je 2017. osvojio dvostruku krunu, kao i nekoliko inozemnih klubova, uključujući Lazio, Hannover, Honvéd, Aarhus i Grosseto.