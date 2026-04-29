RASKID UGOVORA

Bivši hajdukovac došao pomoći Vukovaru, sad je opet slobodan

Piše Domagoj Vugrinović,
Bivši hajdukovac došao pomoći Vukovaru, sad je opet slobodan
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Stoper je za Vukovar nastupio tek pet puta i sakupio nešto više od 300 minuta. Za standardno mjesto u početnoj poziciji nije se izborio niti kod Silvija Čabraje niti kod Tomislava Stipića

Admiral

Josip Elez više nije igrač Vukovara. Iskusni 32-godišnji stoper napustio je klub mjesec dana prije isteka ugovora, koji je trebao trajati do kraja sezone, čime je njegova epizoda u slavonskom prvoligašu završila ranije od očekivanog.

Sažetak Slaven Belupo-Vukovar 01:58
Sažetak Slaven Belupo-Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Elez je u Vukovar stigao tijekom zimskog prijelaznog roka, no nije se uspio nametnuti ni kod bivšeg trenera Silvija Čabraje ni kod njegova nasljednika Tomislava Stipića. Za momčad je nastupio tek pet puta i sakupio oko 300 minuta, što jasno pokazuje da nije bio u užim planovima stručnog stožera. Njegov izostanak s posljednjeg treninga uoči utakmice protiv Osijeka dodatno je potvrdio da je došlo do prijevremenog razlaza.

Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a.
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedan od ključnih razloga takvog raspleta bila je i fizička nespremnost. Elez je, naime, nakon odlaska iz Hajduka prošlog ljeta nekoliko mjeseci bio bez kluba, što se odrazilo na njegovu formu i kontinuitet. Unatoč iskustvu i kvaliteti, nije uspio uhvatiti ritam koji bi mu osigurao veću ulogu u momčadi, piše Index.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

Značajan dio karijere Elez je proveo upravo u Hajduku, gdje se afirmirao kao igrač. Nakon ranog transfera u Lazio 2013. godine, u splitski se klub vratio 2021. kao iskusniji nogometaš i u jednom razdoblju bio važan dio momčadi. Njegov drugi mandat obilježila je i operacija kuka početkom 2022., koja je utjecala na njegov status i kontinuitet nastupa. U dresu Hajduka ukupno je zaigrao 91 put uz tri gola i pet asistencija te osvojio Hrvatski kup 2022. godine.

Tijekom karijere nosio je i dresove Rijeke, s kojom je 2017. osvojio dvostruku krunu, kao i nekoliko inozemnih klubova, uključujući Lazio, Hannover, Honvéd, Aarhus i Grosseto.

Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda
MELISSA SATTA

Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Sada je pronašla novu ljubav i opet zapalila mreže
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

