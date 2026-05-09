Josip Posavec za 24sata: Uvijek mi je Dinamo bio dječački san. Hajduk? Pamtim poruku Torcide

Josip Posavec (30) jedan je od najboljih golmana u HNL-u, a s Lokomotivom će se do kraja sezone boriti za europske pozicije. U karijeri je prošao sve i svašta, započeo je profesionalnu karijeru u Inter Zaprešiću, branio i u Palermu, Hajduku, Aalborgu, Rijeci i Primorju iz Ajdovščine, a prošlog je ljeta stigao u Lokomotivu. Posavca dovode u kontekst prelaska u Dinamo na ljeto.