Stanišić obuzdao Viniciusa, Uefa ga uvrstila u najbolju momčad

Bayern je u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka srušio Real Madrid na Santiago Bernabéuu 2-1, a sjajnu je utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Njegov nastup bio je dovoljan da ga Uefa uvrsti u najbolju jedanaestoricu kola.

Bavarski div je na krilima sjajne igre uzeo veliku prednost pred uzvrat u Münchenu. Gosti su poveli u 41. minuti golom Luisa Díaza nakon asistencije Sergea Gnabryja, da bi šok za domaće navijače uslijedio odmah na početku drugog poluvremena. Već u 46. minuti Harry Kane je fantastičnim udarcem izvan šesnaesterca povisio na 2-0.

Real se uspio vratiti u igru u 74. minuti kada je Kylian Mbappé smanjio zaostatak i postavio konačan rezultat. Josip Stanišić odigrao je svih devedeset minuta na poziciji desnog beka i bio je jedan od ključnih igrača u obrani.

Nakon što su zaključene sve utakmice, Uefa je odabrala 11 najboljih igrača, a među njima se našao i član "vatrenih". Uz Stanišića, iz redova Bavaraca izabrani su i golman Manuel Neuer, koji je proglašen igračem utakmice, kao i Joshua Kimmich. "Vatreni" je bio vrlo dobar u obrani, a mediji ističu kako je uspješno zaustavio opasnog Viníciusa Júniora. Statistički, Stanišić je imao čak 89 posto točnih dodavanja i četiri uspješna klizeća starta. Također, bio je jedan od petorice igrača Bayerna koji su pretrčali više od ijednog igrača Reala, s pretrčanih 10,09 kilometara.