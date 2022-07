Josip Vrlić otišao pa se vratio: Nismo se razumijeli, želi ostati

Jedni kažu da je bila riječ o svađi, drugi da je ipak bio umor, treći su mudro šutjeli, četvrti da je bila riječ o čistom nesporazumu... Istina je, kao i uvijek, negdje u sredini. No činjenica je da je Josip Vrlić (36) najbolji hrvatski i jedan od ponajboljih europskih centara trebao propustiti Europsko prvenstvo u Hrvatskoj. Koliki je to hendikep za Hrvatsku, ne treba naglašavati jer Vrlić je bio jedan od naših najboljih igrača na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. Nije ga bilo na popisu.

- Iskreno, mene je isto malo iznenadila odluka, makar uvažavam sve i napore i njegove godine i jednostavno da u takvim situacijama nema prisile - rekao je izbornik Tucak, pa malo zastao i dodao, pokazat će se, ključnu rečenicu.

- Ostavio sam još jednu opciju, ako se predomisli, makar teško je vjerovati - naglasio je izbornik.

Onima koji poznaju Josipa, nije bilo teško. Nešto ga je pogodilo no preveliko je njegovo srce da ne bi odigrao Europskoj prvenstvo u vlastitoj domovini. Za takve se utakmice živi, trenira... Takve se priče pričaju unucima.

- Zvao me Vrlić nakon objave popisa za Europsko prvenstvo. Rekao je da želi ostati dio priče, da se nismo najbolje razumjeli... Ja ću mu izaći u susret i on će preskočiti temeljni dio priprema u Kranju, a reprezentaciji će se priključiti u Šibeniku i uoči utakmice s Mađarskom. On je dovoljno iskusan da nema problema s time što će preskočiti pripreme, jer postoje igrači kao on kojima je potrebniji odmor od priprema. I kod Bijača smo izašli u susret neka četiri dana, Krapić je bio u sličnim razmišljanjima, ali je njegova želja bila da bude od starta s nama. U svakom slučaju bolja vijest nego ona prvobitna za sve nas – reći će nakon dodatnog poziva za Sportske novosti Ivica Tucak.

Da, to je odlična vijest jer Josip Vrlić jedan je od najboljih svjetskih centara, igrač s ogromnim iskustvom, igrao je i na Olimpijskim igrama. Uostalom, nije protivnicima svejedno kad vide gromadu od 130 kilograma u bazenu...

