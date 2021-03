Gvardiol je lakše ozlijeđen, ima problema s kvadricepsom, ali trebao bi biti spreman za četvrtak i Tottenham.

Tako je Dinamo objasnio izostanak mladog reprezentativca u nedjeljnom derbiju s Rijekom (2-0).

OK, ništa strašno, nek' je on nama tu u četvrtak. No, ništa od toga. U ponedjeljak poslije podne stigla je informacija da je Joško otpao i za Tottenham. I ne samo to, nego i da je upitan za uzvrat u Maksimiru idući tjedan.

Kad ono, u utorak eto i još crnjih vijesti: Joško Gvardiol možda propusti i Europsko prvenstvo do 21 godine, koje počinje krajem mjeseca u Sloveniji!

Problemi s kvadricepsom su, dakle, mnogo ozbiljniji nego što su u Dinamu mislili. I veliko je pitanje kad će se Joško doista vratiti na teren. Kako sad stvari stoje, to bi trebalo biti na vrijeme za završnicu prvenstvene bitke i za drugi krug Eura U21, ako Hrvatska prođe skupinu. No, kako su informacije krenule, tko zna...

Gvardiol je (iako s 19 godina najmlađi) jedini od modrih prvotimaca odigrao svih deset europskih utakmica nakon raspucavanja jedanaesteraca protiv Cluja u punoj minutaži.

Zoran Mamić je u problemima, trener Dinama je već protiv Rijeke na travnjak poslao "europsku momčad", sastav koji se trebao dodatno uigrati za Tottenham. I tu se na lijevom boku našao Marin Leovac, iskusni branič odigrao je jako dobru utakmicu, potvrdio kako se na njega može računati i u dvobojima s Garethom Baleom.

Zagrepčani osim Gvardiola za ogled s Tottenhamom na raspolaganju neće imati niti ozlijeđenog Moharramija, dok su svi ostali prvotimci spremni za gostovanje u Londonu. U Dinamu su tijekom ponedjeljka odradili još jedno testiranje na Covid-19, svi igrači i stručni stožer dobili su negativne nalaze, pa s te strane neće biti nikakvih neugodnih iznenađenja.

A Bišćan od braniča ima Sosu iz Stuttgarta (ne za prve dvije utakmice, zbog crvenog kartona), Bradarića iz Lillea, Šverka iz Saarbrückena, Erlića iz Spezie, Krizmanića iz Gorice i hajdukovca Vuškovića.