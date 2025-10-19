Obavijesti

ANALIZA KOLA

Joško Jeličić: Kovačević se treba ostaviti populizma. Umor? Dinamo nije igrao kvalifikacije

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Joško Jeličić: Kovačević se treba ostaviti populizma. Umor? Dinamo nije igrao kvalifikacije
Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Gledao sam nedavno podcast Patricea Evre, rekao je da bi danas vjerojatno Alex Ferguson završio u zatvoru. Nije završio nijedan trening gdje netko od igrača nije završio plačući

Utakmicom Gorice i Varaždina (1-3) završilo je 10. kolo HNL-a. Joško Jeličić analizirao je događanja u ovom kolu u emisiji na MAX Sportu. 

Dinamo - Osijek 2-1 

- Moram se osvrnuti na Kovačevića. Treba se ostaviti populizma i vidjeti tko što radi na treninzima. Primjerice, protiv Slavena su navijači vikali da stavi Mudražiju, on stavi Mudražiju, a on napada na svoj gol. Koji umor? Dinamo nije imao kvalifikacije za Europu. Svi igrači su spremni i trebaju odgovoriti zahjevima. Gledao sam nedavno podcast Patricea Evre, rekao je da bi danas vjerojatno Alex Ferguson završio u zatvoru. Nije završio nijedan trening gdje netko od igrača nije završio plačući - rekao je i nastavio:

- Svakog igrača treba stavljati na svoje pozicije. Četiri utakmice koje je dobio u nizu to su bili protivnici gdje je Dinamo imao puno prostora za tranziciju. Ne treba se on upuštati u mišljenja ljudi i savjete da treba više rotirati. 

- U Osijeku kad vidiš govor tijela igrača, spuštena ramena. Tečaj na Rožmanovu smjenu je vjerojatno blokiran, pogledajte im raspored koji slijedi. Varaždin je četvrti sa 15 bodova, a Osijek pretposljednji s devet. S nekoliko utakmica možete popraviti rezultatski dojam, ali kad vidite te igrače kako igraju bez samopouzdanja ne izgleda dobro - rekao je Jeličić o stanju u Osijeku. 

- Varela? Treba igrati. Ja sam mislio da će se javiti dječja pravobraniteljica jer dečko nije mogao disati nakon pet minuta i nekoliko sprinteva. Znam da svi potenciraju da treba igrati, ali trener se mora izdignuti iznad tih priča. Ne možeš treningom nadoknaditi natjecateljski podražaj, vidio sam po nekim njegovim reakcijama da je ušao u "crveno". 

