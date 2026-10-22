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POTRESNI DETALJI

Jotina udovica otkrila potresne detalje fatalne noći: 'Rekla sam mu da drži svoje oči na cesti...'

Piše Luka Tunjić,
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Jotina udovica otkrila potresne detalje fatalne noći: 'Rekla sam mu da drži svoje oči na cesti...'
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Foto: instagram
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Jota je imao 28 godina. Poginuo je samo 11 dana nakon vjenčanja s Rute, svojom ljubavi iz djetinjstva, kada je sletio s ceste dok je upravljao unajmljenim Lamborghinijem

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Pazi na cestu, bila je to posljednja poruka koju je Rute Cardoso poslala suprugu Diogu Joti prije nego što je Liverpoolov nogometaš poginuo s mlađim bratom Andréom Silvom. U biografiji 'Diogo Jota: Forever In Our Hearts' njegova je udovica opisala posljednju razmjenu poruka i noć u kojoj je doznala da se otac njihovo troje djece neće vratiti kući.

Jota je imao 28 godina. Poginuo je samo 11 dana nakon vjenčanja s Rute, svojom ljubavi iz djetinjstva, kada je sletio s ceste dok je upravljao unajmljenim Lamborghinijem. Braća su krenula prema Santanderu, gdje je trebao vratiti unajmljeni automobil, a potom trajektom nastaviti prema Velikoj Britaniji na pripreme Liverpoola. Nakon operacije liječnici su mu savjetovali da ne putuje zrakoplovom.

Rute je u knjizi otkrila da ju je iznenadila njegova odluka da toga ljeta unajmi najprije Ferrari, a potom Lamborghini. Skupocjeni automobili, kaže, dotad ga nisu posebno zanimali.

- Za razliku od većine igrača, koji vole luksuzne automobile, nakit i satove, Diogo nikad nije bio takav. Bio je zadovoljan automobilima koje smo imali. Možda je baš zato što ga automobili nikad nisu pretjerano zanimali iskoristio priliku da prije našeg vjenčanja isproba Ferrari. Nakon toga unajmio je i Lamborghini, koji je morao vratiti u Santanderu – ispričala je u ulomku koji prenosi Liverpool Echo.

Foto: instagram

Nedugo nakon što su braća krenula, poslala mu je poruku.

- Nekoliko minuta nakon njihova odlaska napisala sam Diogu: "Sretan put.” Odgovorio je emotikonom, a ja sam mu rekla da pazi na cestu.

Te je večeri Rute dobila snimke njihova vjenčanja. Suprugu je željela javiti da ima video koji mu mora pokazati, no poruka na WhatsAppu ostala je neisporučena. Nisu stizale ni sljedeće poruke, a potom je bezuspješno pokušala kontaktirati i Andréa.

Nazvala je hotel u Benaventeu, gdje su braća trebala prenoćiti. Kad su joj rekli da nisu stigli, pokušala je dobiti informacije u bolnici i lokalnoj policiji, ali bez uspjeha.

Tada se obratila ujaku Vítoru, vozaču kamiona koji je imao kontakte u španjolskoj prometnoj policiji. Njegov sljedeći poziv donio je riječi koje nikad neće zaboraviti.

- Odjednom me ujak zamolio da mu dam Nuna, svojeg šogora. U to doba noći, u tišini, mogla sam razabrati svaku riječ njihova razgovora. Čula sam ujaka kako mu govori: 'Odvoze tijela'. Mislim da je dodao 'u mrtvačnicu', ali tada mi se sve zamračilo.

Foto: instagram

Nuno se ukočio, a telefon je preuzela njezina sestra.

- Tijela? Moja je glavna briga bila nazvati Diogova oca i reći mu: 'Moraš odmah doći.' Nazvala sam Andréovu djevojku i rekla joj isto: 'Paula, dođi odmah.'

Obitelj su poslije posjetila dva psihologa kako bi im pružila podršku. Ujak je ponovno nazvao i predao telefon španjolskom policajcu, koji je Rute službeno potvrdio da je Jota poginuo.

Na putu prema mrtvačnici, gdje su trebali preuzeti stvari poginule braće, Rute je zatražila da prođu istom cestom kojom su vozili Diogo i André.

- Rekla sam vozaču da želim da idemo njihovom rutom. Zamišljala sam da nakon toliko sati više neće biti nikakvih tragova, ali željela sam znati gdje se dogodilo. No kad smo stigli do tog prokletog 64. kilometra, ostaci automobila još su bili ondje - opisala je.

Pokušala se približiti mjestu nesreće, ali zaustavio ju je policajac.

Biografiju je napisao José Manuel Delgado uz odobrenje obitelji, a knjiga će poduprijeti rad Liverpoolove zaklade LFC Foundation.

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