Jovićević nakon Reala pustio suzu, a igračima je rekao: Najsretniji sam trener na svijetu

Nogomet ide dalje. Mora ići.

Rekao je to Šahtarov trener Igor Jovićević (49) zamišljena pogleda kroz prozor klupskog autobusa. Iza njega, u tišini, sjedili su igrači, a oko njih prizori njihove razorene domovine.

Tako je počeo dokumentarni serijal "Football must go on", koji je producirao Pete Radovich, slavni dobitnik 41 Emmy nagrade, i njegova ekipa s američkog CBS-a. Serijal koji je pratio nogometaše Šahtara ove sezone. Kad su domaće utakmice igrali u Lavovu, Harkivu, Kijevu i Varšavi, kad su ostali bez 14 igrača, otišli su svi stranci osim Traorea, a u svom Donjecku nisu igrali već osam godina, otkako su Rusi okupirali cijelu regiju Donbas i projektilima oštetili velebni stadion.

- Ukrajincima uopće nije moguće posjetiti Donjeck - tužno govori golman Anatolij Trubin dok pokazuje na ruci veliku tetovažu ruže.

- Donjeck je grad ruža - pojašnjava.

Tko smo mi? Šahtar!

Jedan dan imaš sve, idući dan ništa. Očekivali smo da ćemo se vratiti za koji mjesec, nitko nije očekivao da osam godina nećemo moći u Donjeck. Mi smo izbjeglički klub, nismo više dobivali novac od TV prava, od navijača jer ne punimo svoj stadion, sponzori su nestali..., govore ostali igrači.

No unatoč svemu tome osvojili su treće mjesto u Ligi prvaka i došli do osmine finala Europske lige. Te naslova prvaka Ukrajine. Jer motiv je bio golem, veći nego onaj njihovih suparnika u Europi.

Foto: KACPER PEMPEL

- Ajmo, dečki, znate koliko se vojnika bori za nas i naše obitelji - pokazuje kadar Jovićevića kako govori igračima u svlačionici uoči jedne utakmice.

Uz tradicionalni završni poklič:

- Tko smo mi? Šahtar!

Preko mobitela im se obratio vojnik s fronte i poručio:

Igrači Šahtara u sobi komentirali rat

- Dečki, cijela je Ukrajina uz vas, pokažite se!

Idući kadar pokazuje unutrašnjost stadiona u Lavovu.

- Ovo je naša stvarnost, 150 ljudi protjeranih iz svojih domova žive ovdje, na stadionu na kojem mi igramo, u Lavovu - pokazao je klupski djelatnik prema gore.

Foto: LOUIZA VRADI

- Neki žive tu i tri-četiri mjeseca, a pogotovo je puno djece. I jako vole nogomet.

Igrači su u sobi s prijezirom komentirali rat i referendum koji je navodno pokazao da se većina stanovnika Donbasa želi pripojiti Rusiji, a Jovićević se pohvalio kako su mu djeca završila školu u Lavovu i govore ukrajinski pa je opisao prvi dan ruskog napada:

- U 5 ujutro čuo sam prve bombe. Tri dana smo planirali kako otići iz Ukrajine.

U prvom je kolu Lige prvaka Šahtar u Leipzigu šokirao Gvardiolovu momčad pobjedom 4-1.

Na istom terenu na kojem je prije 30 godina igrao za Real

- Volim vas, dečki, najsretniji sam trener na planetu! - rekao je Jovićević u svlačionici, a nakon 1-1 sa Celticom u drugom kolu rekao im je:

- Uzmite telefone i svima recite da ste dali sve od sebe. I budite ponosni!

Posebno mu je emotivno bilo gostovanje u u Madridu.

Foto: LOUIZA VRADI

- Igrat ćemo na istom mjestu na kojem sam igrao za Real prije 30 godina - pričao je listajući novine u kojima je on bio na naslovnici.

Uoči utakmice igrače je ovako motivirao:

- Jedna momčad ove sezone može nemoguće pretvoriti u moguće. To ste vi!

Real je u Madridu pobijedio 2-1, a nakon susreta kamera je uhvatila Jovićevića u razgovoru s Carlom Ancelottijem.

Uefa zabranila majice 'Rusija je agresor'

- Možete li osvojiti? - pitao ga je Igor, a Talijan je odgovorio:

- Uh, teško je, puno problema, Karim, Rodry, Vini…

Uoči drugog susreta s Realom čelnici, među kojima i Srna, raspravljali su o tome da izađu na teren u majicama s napisom "Rusija je agresor".

Foto: ANNEGRET HILSE

- Nećemo reći nikome i nosit ćemo druge majice preko - bila je ideja, ali ipak su odustali jer je Uefa rekla da to ne bi bio dobar potez.

U Varšavi je završilo 1-1 nakon što je Real zabio u zadnjoj sekundi.

Tužni jer nismo pobijedili Real

- Znamo za koga igramo - govorio je Jovićević igračima prije nego što su istrčali na teren, lupajući se po srcu, a nakon utakmice i šokantnog raspleta vikao je na njih:

- Real je europski prvak i neću vam dopustiti da budete utučeni!

Potom je, sam za sebe, komentirao:

- Eto što je nogomet, tužan si jer nisi pobijedio Real.

Posljednja je scena s centra igrališta u Varšavi. Gledatelji su otišli kući, igrači dolazili k sebi, a Igor je nazvao obitelj na videopoziv.

- Šteta, ali moramo biti ponosni - rekao je, a kad mu je supruga uzvratila: "Znaš li kako smo ponosni?", krenula mu je suza...