Jovićević obećao: U Rijeci ćete vidjeti energični, muški Dinamo

Trenerski okršaj s Rožmanom mi je zanimljiv jer igrao sam protiv njega u slovenskoj ligi kad smo vodili Celje i Domžale, tako da znam kakav je trener i to mi je dodatan motiv

<p>Pobjeda u Zaprešiću 1-0, izborena na mišiće, barem je malo podigla ozračje i samopouzdanje u Dinamu. Iako je prvak daleko od igre koja bi zadovoljila navijače i prava je sreća da je <strong>Nenad Bjelica</strong> ostavio toliku bodovnu zalihu da Igor Jovićević može isprobavati i eksperimentirati pripremajući se za pretkola Lige prvaka.</p><p>No, protiv Slavena, Gorice i Intera ti eksperimenti nisu odnijeli puno osim dojma. Ali sad stižu dva derbija: sutra u Rijeci (21.05) i iduće nedjelje u Zagrebu protiv Hajduka.</p><p>Bez obzira što su oba najveća rivala "ranjena", u lošoj formi, derbi je uvijek derbi.</p><p>- Pobjeda u Zaprešiću dala nam je moral i samopouzdanje, kako je utakmica odmicala, mi smo bili sve bolji i na kraju imali 15 udarca i bolji dojam - priča Dinamov trener <strong>Igor Jovićević</strong>.</p><p>Da, 15 udaraca je puno bolje nego jedan jedini udarac, i to u 89. minuti, na gostovabnju u Velikoj Gorici...</p><p>- Momčad raste i usvaja zahtjeve. U derbiju na Rujevici izgledat ćemo energično, muški i odigrati odlično - obećaje trener.</p><p>Rijeka je u negativnom nizu, u zadnjih pet utakmica je bez pobjede, zadnji je put slavila 3-1 u Puli 7. lipnja.</p><p>- Rijeka ima rezultatskih problema, ali ima ideju i igru, samo rezultat šteka - dodaje Jovićević i podsjeća:</p><p>- Meni je zanimljiv trenerski okršaj s Rožman jer imao sam utakmica protiv njega u slovenskoj ligi kada smo vodili Celje i Domžale. Znam kakav je trener i to mi je velika motivacija.</p><p>Njihov je omjer u slovenskoj ligi izjednačne: u tri okršaja 2016/17. Jovićević je s Celjem pobijedio 4-1 u Domžalama, pa je u Celju bilo 1-1, pa opet u Domžalama Rožmanova pobjeda 2-1.</p><p>Još su dva treninga do derbija.</p><p>- Sutra ćemo precizirati detalje, koji će odlučiti utakmicu.</p><p>"Plavima" nedostaju ozlijeđeni Petković i Stojanović.</p>