Mišković: Naravno da stojim iza Rožmana i igrača! Dečki glavu gore, idemo po trofej i Europu

Rijeka je u krizi, a predsjednik podsjeća: Svake sezone ja bar jednom godišnje najavljujem pa ponavljam: ljudi, dogodit će se opet lošiji period. I...? Klub će opet stati iza svojih igrača i trenera, normalno

<p>Tri poraza zaredom, pet utakmica uzastopno bez pobjede. Kriza. Rijeka nakon korona-pauze, to je veliki pad u odnosu na momčad koja je i igrom i rezultatima bila u velikom naletu.</p><p><strong>Lončar</strong>, <strong>Halilović</strong>, mladi iz vlastite Akademije... To je pozitiva. <strong>Gorgon, Andrijašević, Čolak, Tomečak, Pavičić, Galović</strong>... Provjereni rutineri, oni od kojih se očekuje da budu nositelji igre i lideri, oni su daleko ispod očekivanja.</p><p>Naravno, nisu kod svakog od tih iskusnika iste ni okolnosti, ni minutaža, ali od odgovornosti ne mogu pobjeći. A kad je toliko igrača, onih najskupljih, van forme, onda od odgovornosti najmanje može pobjeći - trener.</p><p><strong>VIDEO: ARMADA NA KANTRIDI BAKLJADOM SLAVI ROĐENDAN</strong></p><p><strong>Simon Rožman</strong> je u svojih tek devet mjeseci na Rujevici već jednom bio u sličnoj situaciji. Pa okrenuo priču i njegova je Rijeka potekla jako i pobjedonosno.</p><p>Normalno, kad klub koji skoro deset godina ne ide ispod drugog mjesta, a gotovo svake sezone uzme trofej naleti na pet utakmica bez pobjede, zareda s tri uzastopna poraza i padne ispod crte koja znači plasman u Europu, ne može se pobjeći niti od pitanja: trese li se treneru stolica?</p><p>A kad to pitanje postavite predsjedniku <strong>Damiru Miškoviću</strong> dočekat će vas, spontano i puno čuđenja: 'Ne. Zašto'?!</p><p>Zato što se prolijevaju bodovi, zato što su najbolji igrači van forme, zato što je u obrani 'propuh', a u napadu 'prvenstvo u promašivanju'.</p><p>- Da smo svih ovih godina radili kao klub koji upada u paniku na svako lošije sportsko razdoblje kakvo se svake sezone događa i Realu, Liverpoolu, Juventusu i sličnim klubovima, onda ne da ne bi osvajali trofeje nego ne ni Europe ne bi vidjeli - priča nam Mišković.</p><h2>Zajedno po trofej!</h2><p>- Svake sezone ja bar jednom godišnje najavljujem pa ponavljam: ljudi, dogodit će se lošiji period i...? Klub će opet stati iza svojih igrača i trenera!</p><p>Zadnjih pet utakmica: u Varaždinu 0-0, s Lokomotivom 2-2, kod Belupa 0-1, Gorica na Rujevici 1-2, u Osijeku 0-1. Uzroci pada?</p><p>- Prije korone: ista ova momčad s istim ovim trenerom ima sjajnu obranu i odličan postotak iskorištenih šansi. Što sam vam rekao kad je sve stalno zbog pandemije? Samo Bog zna kako će se na koju momčad odraziti ova dosad nezabilježena, nezapamćena pauza usred proljeća. Nama se dogodilo da nam u formi padnu najiskusniji igrači, ali: to je sport. Problem bi bio da vidimo bezvoljnost, malodušnost, nezalaganje. A oni kojima sad ne ide, vjerujte, grizu se stoput više nego itko drugi!</p><p>Zaključno:</p><p>- Stručni stožer i momčad rade k'o ludi, daju sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici. Još su četiri kola, dakle 12 bodova u igri do kraja HNL-sezone i još nas čeka finale Kupa. Zaključak je jednostavan: dečki, glave gore, sve je otvoreno i ovo opet može biti još jedna sjajna trofejna sezona! To je poruka i igračima, i trenerima i navijačima. Zajedno po još jedan plasman u Europu i po još jedan Kup! - poručio je predsjednik Mišković.</p><p>Dakle kriva je korona, a trener i momčad mogu okrenuti priču... U sljedećih, manje od mjesec dana: Rožman i ekipa vraćaju to povjerenje.</p><h2>Raspored do kraja sezone:</h2><p>5. srpnja: <strong>Rijeka</strong>-Dinamo</p><p>11. srpnja: Inter-<strong>Rijeka</strong></p><p>19. srpnja: Hajduk-<strong>Rijeka</strong></p><p>25. srpnja: <strong>Rijeka</strong>-Istra</p><p>1. kolovoza: <strong>Rijeka</strong>-Lokomotiva (Šubićevac, finale Kupa)</p>