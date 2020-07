Joviću došao zaraženi prijatelj iz Srbije, Real ga poslao u izolaciju

<p>Nikako da <strong>Real </strong>dođe na zelenu granu s <strong>Lukom Jovićem</strong>. Svaka vijest u kojoj je srpski napadač subjekt uglavnom je loše naravi, pa zašto ne bi bila i najnovija.</p><p>Jović se, naime, opet nalazi u samoizolaciji. U koju ga je poslao njegov klub, no, zapravo - prijatelj iz Srbije. Marca piše da je Joviću u ponedjeljak u posjet stigao prijatelj iz Beograda, a koji je, ispostavilo se nakon strogih Realovih protokola, pozitivan na korona virus.</p><p>Stoga je i Jović završio sam u svoja četiri zida i ondje će ostati najmanje sljedeća dva dana. Prvi njegov test bio je negativan, no morat će ih proći još nekoliko dok se, valjda konačno, ne ispostavi da je s njim sve u redu i da može nazad u Valdebebas.</p><p>Vratimo li se u bližu prošlost, Srbin je naljutio klub jer je nedavno, dok se oporavljao od ozljede petne kosti dok je tko zna što tražio po krovu kuće, pozvao prijatelje na roštilj i sve to, naravno, objavio na društvenim mrežama, pa je, nakon kritika, sve uklonio kao da se ništa nije dogodilo.</p><p>A o onoj nešto daljoj prošlosti već sve valjda znate. U ožujku u posljednji trenutak vratio se u Srbiju nakon što se korona virus razbuktao. Klub mu je dao dopuštenje, ali dobio je obavezne naredbe da mora dva tjedna provesti u samoizolaciji. No bilo mu je predosadno pa je u društvu djevojke šetao ulicama Beograda i odlazio u šoping, a kad mu se zbog kršenja mjera zaprijetilo i zatvorom, činilo se da se smirio. </p><p>No, izgleda, i ne baš... Ili ima misiju do kraja testirati živce Realovih čelnika.</p>