Jozinović: Volio bih se vratiti u Hajduk, ali neću ih štedjeti...

Hajdučko srce 2013. godine, Goran Jozinović (28), novi je igrač novog prvoligaša Varaždina. Nakon što je predstavljen u dresu varaždinskog prvoligaša njegov telefon nije prestao zvoniti.

I dok Udruga Naš Hajduk nije s odobrenjem gledala na to što je dopredsjednik Hajduka Lukša Jakobušić gledao derbi Varaždina i Šibenik jer Hajduk podržava trećeligaša Varteks kojeg su 2011. godine osnovali White Stonesi, Jozinović nije doživio nikakve neugodnosti.

- Svi su čestitali i pružili mi podršku. Nisam i vjerujem da neću doživjeti nikakve neugodnosti - rekao je Jozinović koji je u dresu Hajduka odigrao 117 utakmica i postigao dva gola.

Iza sebe ima devet sezona u 1. HNL, osam s Hajdukom i jednu sa Zadrom, a 2015. godine otišao je u redove švicarskog prvoligaša Lugana.

- U prvoj sezoni cilj je bio izboriti ostanak u ligi. Mi smo u tome uspjeli, a stigli smo i do finala Kupa. Sljedeće sezone bili smo treći, igrali Europsku ligu, no imao sam veliki peh. U utakmici protiv Basela otišlo je koljeno. I to ne samo križni ligamenti nego je ozljeda bila još teža pa mi je za oporavak trebalo osam mjeseci - priča nam Jozinović koji se vratio treninzima s momčadi švicarskog prvoligaša.

Nije se naigrao u Švicarskoj

No, promijenio se trener, stigla su petorica igrača i on više nije bio u planovima. Na početku prošle sezone otišao je u redove švicarskog drugoligaša Schaffhausen.

Tamo se i nije baš naigrao, a ove sezone vratio se u 1. HNL.

- Drago mi je što sam se vratio na scenu 1. HNL. Nisam nepoznat i vjerujem da mogu pomoći Varaždinu svojim iskustvom – dodao je Jozinović koji je sam u Splitu prošao individualne bazične pripreme.

- Nedostaje mi što dosad nisam bio s momčadi. Nadam se da ću kroz dva tjedna biti u svojem top izdanju – jasan je 28-godišnjak koji će sigurno pomoći mladoj varaždinskoj momčadi u borbi za ostanak.

- 1. HNL je danas mnogo izjednačenija nego prije. Odskaču Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek, no mi se možemo ravnopravno boriti s ostalim momčadima. Ono što je važno da se nametnemo kao domaćinska ekipa – da nošeni svojim navijačima budemo „gazde“ na domaćem terenu pa da i momčadima iz gornjeg doma neće biti lako protiv nas u Varaždinu - istaknuo je Jozinović.

Volio bih se vratiti u Hajduk

Na otvaranju prvenstva, Varaždince čeka gostovanje kod Rijeke na Rujevici, a potom susret protiv Hajduka u Varaždinu u drugom kolu.

- Rijeka je favorit da se ne varamo. Moramo igrati strpljivo i ne biti previše impresionirani iako će to nekim igračima biti prve minute u 1. HNL. Drugo kolo Hajduk, očekujemo puni stadion i moramo izvući pozitivan rezultat - dodao je Jozinović koji je u Hajduku proveo čak 19 godina što u mlađim uzrastima, što u seniorskom sastavu.

- Hajdukovac sam, no i veliki profesionalac. Svi koji me poznaju, znaju da nikoga neću štedjeti i davat ću svoj maksimum protiv Hajduka. Volio bi se jednoga dana, ako će biti zdravlja, vratiti u svoj Hajduk, no sada razmišljam isključivo o Varaždinu - zaključio je lijevi bočni branič Varaždina.

