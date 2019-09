Jradiju je prvih šest mjeseci u Splitu bio pakao. Sad je junak

Prošlo je jedva godinu dana od kad je junak sinoćnjeg derbija Basel Jradi stigao u Hajduk, no u tih vrlo intenzivnih i sadržajnih godinu dana izdogađalo mu se više nego mnogim igračima kroz cijelu karijeru.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na žalost, proteklu godinu dana Jradi će uglavnom pamtiti po lošem. Splet nesretnih okolnosti na terenu i van njega stavile su veliki upitnik nad opravdanost njegovog dovođenja na Poljud, no kako to obično biva, jedan gol u derbiju okrenut će percepciju navijača u korist ovog samozatajnog veznjaka libanonsko-danskih korijena. Gol za pobjedu u derbiju pamtit će se još dugo, pogotovo zbog toga što se njime Hajduk vratio na vrh prvenstvene ljestvice nakon dugih 1399 dana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bila je ovo luda utakmica s ludim navijačima. Nevjerojatno. Crveni kartoni, golovi, ma sve je bilo ludo. Također je bio i penal, vidjelo se i na snimci. Rekao sam sucu 'kunem se da me dirao', on mi je odmahnuo kao da sam dijete, ali sad će i sam vidjeti. Ovo je najbolji osjećaj, Split će noćas sigurno 'izgorjeti' od slavlja - rekao je nakon utakmice sretni strijelac.

Krenulo ga loše u Splitu

No za njega nije sve počelo tako dobro, nekim čudnim putevima krenula je karijera nakon što je prošloga ljeta potpisao ugovor s Hajdukom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sletio sam u Split i prvi čovjek koga sam sreo bio je radnik na pisti zračne luke koji me odmah upitao jesam li ja novi igrač Hajduka. U čudu sam odgovorio da jesam, i on mi je odmah 'dao peticu' - otkrio nam je u nedavnom intervjuu Jradi, sretan zbog tako toplog dočeka.

No vrlo brzo sreća mu je okrenula leđa. Na stranu to što je upao u momčad u lošem trenutku, neposredno nakon ispadanja iz Europe od Steaue, kad su bijeli zaredali lošim rezultatima a on kartonima, nego je i opljačkan!? Splitom je krenula priča kako su ga opljačkale dvije 'prijateljice noći' koje je pozvao u svoj stan na druženje, iz koga su one najprije otuđile duple ključeve i vratile se dok je on bio na gostovanju.

- Policajka me pitala tko sve zna gdje živim, i tko mi je dolazio u stan. Ja sam joj rekao da su osim mojih suigrača jedino dvije djevojke bile u stanu. Valjda je ona, ili netko drugi, iz mojih riječi zaključila kako su njih dvije bile u stanu skupa. Da bar jesu, ha, ha, ha.... Ali nisu, nisam ja baš Cassanova. Bile su u stanu ali nisu uopće znale jedna za drugu, tako da ta teorija ne drži vodu – ispričao je simpatični Libanonac, koga je nedugo potom zadesila i nova nesreća.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Netko mu je razbio vjetrobransko staklo i automobil zasuo kamenjem i jajima. Obzirom na seriju incidenata koje su u to vrijeme doživljavali igrači Hajduka, i to uglavnom stranci, te na seriju loših rezultata, sumnja je odmah pala na huligane iz navijačkih redova, a pojavila se i teorija da je slučaj povezan s pljačkom stana, a oštećivanje automobila bilo je navodno upozorenje Baselu da ne surađuje s policijom i ne otkriva identitet djevojaka. No ništa od toga, na koncu se ispostavilo da je na Baselov automobil pao komad kamena koji se odlomio s balkona dok ga je susjeda čistila, a istu se večer skupina djece gađala jajima i kamenjem, pa je dio njihovog arsenala završio na Baselovom automobilu.

- A što reći, mogu se samo nasmijati – ni sam nije vjerovao nesretni Basel, čija se zla sreća nastavila i na terenu.

Smetala mu daleka putovanja s reprezentacijom

I to zbog reprezentacije Libanona, na čija je okupljanja redovito putovao. Najprije u studenome u daleku Australiju na oglede s domaćinima i Uzbekistanom, potom u siječnju i u Katar...

- Daleka putovanja nanijela su mi jako puno štete. Ne samo zbog toga što sam gubio vrijeme i energiju na put, nego su mi 'jet leg', promjena klime i kontinenata oduzimala jako puno energije. Ja bih se na Poljud vratio mrtav umoran, a moji suigrači su normalno trenirali i bili na oku treneru. Ok, nisam jedini koji je to prolazio, ali ostali Hajdukovi reprezentativci nisu putovali tako daleko kao ja, a nisam baš Messi da mogu putovati privatnim zrakoplovom i vraćati se u Split odmoran - pravdao se Jradi, koji se sa siječanjskog okupljanja reprezentacije Libanona ipak vratio ranije od planiranoga.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No razlog je još jedan problem, svađa s izbornikom Miodragom Radulovićem, koji ga je odstranio iz reprezentacije uoči ogleda sa Saudijskom Arabijom i Sjevernom Korejom, pa se priključio pripremama u Turskoj.

- Sve sam tada objasnio i ne želim se vraćati na tu temu, to je za mene završena priča. Ne znam što se danas događa u reprezentaciji Libanona, nismo više u kontaktu, i bolje je da ostane tako. Ne žalim za odlukom da zaigram za Libanon a ne Dansku u kojoj sam rođen, mislio sam tada da je to dobro za mene. Tko zna, možda će na koncu i biti dobro, znate kako je to u nogometu, treneri se često mijenjaju, pa će možda Libanon preuzeti neki trener koji će mi vjerovati...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Od problema do junaka

I tako je nesretni Jradi prvih šest mjeseci u dresu Hajduka nastojao što prije zaboraviti, na ljetne pripreme je stigao naoko barem pet kilograma lakši, odlučan da napokon pokaže zbog čega je doveden. A onda nova nevolja, ispadanje od malteške Gzire, najveća sramota u europskoj povijesti kluba, nezadovoljstvo navijača, nova smjena na klupi, novi početak...

- Trener Burić donio je nešto novo, njemački stil rada i igre, to nam je trebalo nakon ispadanja od Gzire, trebala nam je promjena, da zaboravimo na taj najružniji mogući osjećaj. Bio je to najružniji dan u mom životu i najgora utakmica. Nisam imao volje ni želje izaći na večeru ili prošetati s obitelji koja mi je bila u posjeti...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako je ovaj Danac libanonskih korijena u Hajduku već godinu dana, do sinoć nije ima prilike igrati velike utakmice na Poljudu. Preciznije, nije ih igrao u dresu Hajduka, jer, jednu je odigrao protiv Hajduka za svoj tadašnji klub Stromsgodset.

- Pamtim tu utakmicu po tome što nam je osiguranje branilo izaći iz autobusa dok se ne raziđu navijači. Na stadionu je bila luda atmosfera, a ja volim kad je na tribinama 20.000 navijača i kad stvore ludu atmosferu. Uvijek dajem sve od sebe, ali u takvom ozračju svi dajemo i ekstra, ono za što ne znamo da imamo u sebi. Sad sam već godinu dana tu, znam suigrače, klub, kako stvari funkcioniraju, kakvi su zahtjevi pred nama... Danas sam zbog svega puno bolji i samopouzdaniji nego prošle godine. Lani je sve bilo nekako u kaosu, znate kakav je bio teren, rezultati, atmosfera... Sada je sve puno pozitivnije – tvrdi Jradi te dodaje kako se posljednje turbulencije unutar kluba nisu nimalo odrazile na prvu momčad, koju su u protekloj godini vodila čak četvorica trenera., koji su ga seljakali na razne pozicije.

Foto: Strømsgodset IF

- Naš fokus je nogomet i teren, predugo sam u nogometu da ne bi znao kako stvari funkcioniraju. Ako pobijedimo i ako sam igrao dobro, znam da ću biti najbolji na svijetu, ali isto tako ako izgubimo iduću utakmicu da ću biti najgori. To me uopće ne opterećuje – kazao je nedavno Jradi.

I upravo to mu se dogodilo, do jučer je bio jedna od onih u koje se upiralo prstom nakon loših igara i poraza, a danas, nakon što je zabio gol u derbiju, i to gol za pobjedu nad Dinamom i Hajduk na vrhu prvenstvene ljestvice nakon 1399 dana, Jradi je junak! Valjda će biti junak duže od jednoga dana...