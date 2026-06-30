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Juan Cordoba iz Dinama odlazi na posudbu u svoju domovinu

Piše Ivan Tomašković,
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Juan Cordoba iz Dinama odlazi na posudbu u svoju domovinu
Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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On došao je u ljeto 2024. u mandatu sportskog direktora Marka Marića za 2,1 milijun eura iz Deportivo Calija

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Dinamo je riješio još jedan transfer. Juan Cordoba (22), desnokrilni napadač, odlazi na jednogodišnju posudbu u svoju domovinu, u Kolumbiju. Odjenut će dres kluba Deportivo Independiente Medellín, saznaje Davorin Olivari iz Sportskih novosti

Nakon isteka posudbe postoji opcija otkupa ugovora, a kolumbijski klub preuzima kompletnu Cordobinu plaću. Inače, ugovor Kolumbijca s Modrima veže do 30. lipnja 2028. godine. 

Bilo je dosta upita za Cordobu, međutim, on je želio natrag u domovinu. Inače, on došao je u ljeto 2024. u mandatu sportskog direktora Marka Marića za 2,1 milijun eura iz Deportivo Calija u zagrebački Dinamo, to mu je i prvi europski klub u karijeri. Odbio je pritom ponude iz MLS-a i Saudijske Arabije. Dvije godine poslije i treći je put bio na izlaznim vratima iz Maksimira, i to nakon svega 19 nastupa za prvu momčad, po tri gola i tri asistencije. Sada je pronašao izlaz i vratio se u domovinu.

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