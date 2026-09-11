Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠPANJOLSKI VEZNJAK

Juan Mata odlazi u mirovinu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Juan Mata odlazi u mirovinu
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mata objavio je kraj karijere u 38. godini. U bogatoj karijeri bio je prvak svijeta i Europe te osvajač Lige prvaka

Admiral

Bivši vezni igrač Chelseaja, Manchester Uniteda i španjolske reprezentacije Juan Mata objavio je u petak kraj svoje igračke karijere.  Španjolski nogometaš, koji je sa Španjolskom osvojio naslov svjetskog prvaka 2010. godine, donedavno je nastupao za australskog prvoligaša Melbourne Victory. Iako je iza njega iznimno uspješna sezona 2025./2026. u kojoj je proglašen najboljim igračem australske lige, 38-godišnji Mata je  odlučio zaključiti karijeru. 

- Uživao sam u svakoj minuti i ponosan sam na sve što smo postigli u protekloj sezoni. Ponovno sam se zaljubio u nogomet u gradu koji sam imao privilegiju zvati svojim domom - izjavio je španjolski nogometaš.

NEVJEROJATAN PODATAK Sabah u porazu srušio rekord Lige prvaka! Dambrauskas izveo momčad kakvu natjecanje još nije vidjelo
Sabah u porazu srušio rekord Lige prvaka! Dambrauskas izveo momčad kakvu natjecanje još nije vidjelo

No, Mata će ostati u nogometu i nakon završetka igračke karijere jer je kupio manjinski udio u zadnjem klubu u kojem je igrao. Obnašat će dužnost predsjednika novoosnovanog nogometnog odbora kluba Melbourne Victory. 

- Juanova posljednja sezona dugo će ostati u sjećanju navijača kluba. Vjerujem da bi njegove nastupe trebali cijeniti svi ljubitelji nogometa u Australiji - rekao je sportski direktor Melbournea John Didulica, izrazivši zadovoljstvo što će Mata nastaviti svoju profesionalnu suradnju s klubom.

Bivši španjolski veznjak također posjeduje vlasničke udjele u momčadi Formule 1 Alpine te u klubu San Diego. Mata je upisao 41 nastup za španjolsku reprezentaciju i postigao deset pogodaka. Uz naslov svjetskog prvaka, osvojio je i Europsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Također je osvojio Ligu prvaka s Chelseajem u sezoni 2011./2012.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila
JAČA NEGO IKAD

FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila

Amanda Anisimova se, nakon godina borbe s mentalnim zdravljem, obiteljskom tragedijom i online zlostavljanjem, trijumfalno vratila vrhunskim teniskim rezultatima u 2025. i finalima dva Grand Slama
FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!
BRILJIRA U ITALIJI

FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026