Juan Mata odlazi u mirovinu

Bivši vezni igrač Chelseaja, Manchester Uniteda i španjolske reprezentacije Juan Mata objavio je u petak kraj svoje igračke karijere. Španjolski nogometaš, koji je sa Španjolskom osvojio naslov svjetskog prvaka 2010. godine, donedavno je nastupao za australskog prvoligaša Melbourne Victory. Iako je iza njega iznimno uspješna sezona 2025./2026. u kojoj je proglašen najboljim igračem australske lige, 38-godišnji Mata je odlučio zaključiti karijeru.

- Uživao sam u svakoj minuti i ponosan sam na sve što smo postigli u protekloj sezoni. Ponovno sam se zaljubio u nogomet u gradu koji sam imao privilegiju zvati svojim domom - izjavio je španjolski nogometaš.

No, Mata će ostati u nogometu i nakon završetka igračke karijere jer je kupio manjinski udio u zadnjem klubu u kojem je igrao. Obnašat će dužnost predsjednika novoosnovanog nogometnog odbora kluba Melbourne Victory.

- Juanova posljednja sezona dugo će ostati u sjećanju navijača kluba. Vjerujem da bi njegove nastupe trebali cijeniti svi ljubitelji nogometa u Australiji - rekao je sportski direktor Melbournea John Didulica, izrazivši zadovoljstvo što će Mata nastaviti svoju profesionalnu suradnju s klubom.

Bivši španjolski veznjak također posjeduje vlasničke udjele u momčadi Formule 1 Alpine te u klubu San Diego. Mata je upisao 41 nastup za španjolsku reprezentaciju i postigao deset pogodaka. Uz naslov svjetskog prvaka, osvojio je i Europsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Također je osvojio Ligu prvaka s Chelseajem u sezoni 2011./2012.