Jug: Pro Recco nas pokušava destabilizirati, ali neće uspjeti To da naši igrači Bijač i Renzuto potpisuju za Pro Recco saznao sam iz medija. Znamo da im istječu ugovori, ali ako je Recco to napravio, to mu ide na čast. Neće sad uspjeti destabilizirati, rekao je predsjednik Juga