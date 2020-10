Favoriti druge skupine jesu prvak Europe Ferencvaros te Barceloneta, a dru\u0161tvo bi im trebala biti i Brescia, koja je veliki favorit drugog kvalifikacijskog turnira u Budimpe\u0161ti. I to bi trebala biti tri kluba na zavr\u0161nici od 3. do 5. lipnja s obzirom da onaj \u010detvrti, Hannover, kao doma\u0107in ima zagarantirano mjesto.

Ova sezona, osim \u0161to broji manje klubova u grupnoj fazi, 12 umjesto 16, igrat \u0107e se turnirskim na\u010dinom. Jasno, glavni je razlog pandemija korona virusa, pa \u0107e se umjesto tradicionalnih utakmica kod ku\u0107e i u gostima odr\u017eati tri turnira. Lokacije \u0107e se birati prema trenutnom stanju odnosno prema relevantnim ograni\u010denjima putovanja, a po\u010detak je zami\u0161ljen 14. prosinca. Drugi turnir na rasporedu je od 1. do 5. o\u017eujka, \u0161to \u0107e se te\u0161ko dogoditi ako se kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre odr\u017ei, kako je planirano, od 21. do 28. velja\u010de, dok se\u00a0tre\u0107i i posljednji igra od 19. do 23. travnja.



Skupina A: Spandau, Olympiacos, Pro Recco, Marseille, kvalifikant A, Jug AO



Skupina B: Jadran HN, Hannover, Dinamo Tbilisi, kvalifikant B, Barceloneta, Ferencvaros