Težak put za Mladost do LP-a: Na Siciliji igra protiv Filipovića

<p>Težak put čeka <strong>Mladost </strong>do grupne faze vaterpolske Lige prvaka. Tamo gdje je igrala zadnje dvije godine zahvaljujući pozivnici i gdje joj je, bez puno pitanja, mjesto. Uostalom, ove su godine "Žapci" trebali igrati i na završnom turniru. No, LEN, Europska organizacija vodenih sportova, za nadolazeću je sezonu, uslijed smanjenja broja sudionika Lige prvaka sa 16 na 12, Zagrepčanima uskratila pozivnicu i poslala ih u kvalifikacije. A pozivnicu je dobio, recimo, Dinamo Tbilisi...</p><p>Zaustavit ćemo se. Ove će se sezone, naime, iz prinudnih razloga, a jasnog uzroka, igrati samo jedan kvalifikacijski krug, a ne tri kako je inače bio slučaj. Za kvalifikacije, iz kojih će u grupnu fazu proći samo dva kluba uz 10 već "pozvanih", prijavilo se čak 18 klubova, uz Mladost tu je i<strong> splitski Jadran</strong> kao drugi hrvatski.</p><p>LEN ih je sve rasporedio u dva grada i četiri skupine. U onima u Sirakuzi na Siciliji od 11. do 15. studenog igrat će naši predstavnici. Zagrepčani, koji su se prijavili za domaćinstvo, no nisu ga dobili, razvrstani su u skupinu sa <strong>Szolnokom</strong>, francuskim<strong> Pays d'Aixom</strong> te grčkim <strong>Ydriakosom</strong>, a Splićani s domaćinom<strong> Ortigiom, Barcelonom, Steauom</strong> i kotorskim <strong>Primorcem, </strong>prvakom Europe iz 2009. koji sada vodi <strong>Sandro Sukno.</strong></p><p>Pobjednici skupina igrat će izravan dvoboj za Ligu prvaka, što, drugim riječima, znači da će Mladost, zapravo, već u uvodnoj grupi imati "finale" u Szolnoku, ovog ljeta pojačanog za kapetana srpske reprezentacij<strong>e Filipa Filipovića</strong>, ali i solidno oslabljenog za još tri srpska reprezentativca Đorđa Lazića, Viktora Rašovića i Gavrila Subotića, kao i mađarskog Bencea Batorija. Uz Filipovića, pak, stigli su još domaći reprezentativci Adam Nagy i Gergo Kovacs te malo skromnije uloge Akos Konarik. Zanimljivosti zbog, i Szolnok je ostao bez pozivnice za novu sezonu. Pa je LEN dva uvjerljivo najkvalitetnija kluba na Siciliji stavio u istu grupu. Taman za još jedan pljesak genijalnosti te organizacije.</p><p>Domaćin druge dvije skupine bit će budimpeštanski <strong>OSC</strong>, klub koji je doživio tektonske promjene posljednjih mjeseci i ostao bez svih stranaca i uglavnom svih najboljih igrača. Stoga mu i domaći bazen neće pomoći da se domogne grupne faze za koju je uvjerljivo najveći favorit u Budimpešti <strong>Brescia</strong>, čije je najzvučnije pojačanje među mnogima bio<strong> Maro Joković. </strong></p><p><img src="http://vlv.hu/upl_container/pic/2020/09/EigykjeXkAA5A_H_740.jpg"/></p><p>Dakle, Brescia je "zicer" premda nećemo baš prije reda otpisivati ni grčki <strong>Vouliagmeni </strong>kojem su pristupili Luka Lozina i Manolis Mylonakis, dok bismo ipak i mladostaše gurnuli u ulogu blagih favorita na Siciliji jer nam se s kapetanom Barakuda <strong>Androm Bušljom</strong> čine "širima" i kvalitetnijima od Szolnoka. U svakom slučaju osvajači Sirakuze i Budimpešti pridružit će se Jugu, Olympiacosu, Ferencvarosu, Pro Reccu, Barceloneti, Marseilleu, Spandauu, Dinamo Tbilisiju (?), Hannoveru i Jadranu HN.</p>