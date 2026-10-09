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ŽUVELA PREDVODIO JUGAŠE

Jug započeo kvalifikacije za Eurokup uvjerljivom pobjedom

Piše HINA,
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Jug započeo kvalifikacije za Eurokup uvjerljivom pobjedom
Zagreb: Uzvratna utakmica osmine finala Euro kupa, VK Jug AO - VK Primorac Kotor | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Jug AO pregazio Enku 25-13 i otvorio lov na Eurokup, dok je Primorje EB startalo porazom u Podgorici

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Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO uvjerljivom 25-13 (5-2, 8-4, 9-3, 3-4) pobjedom protiv turskog sastava Enka započeli su svoj nastup na kvalifikacijskom turniru skupine C za plasman u Eurokup u Šapcu.

David Tatrai s pet i Marko Žuvela s četiri gola predvodili su Jug, dok je Yusa Han Duzenli postigao sedam pogodaka za Enku. U subotu će u 2. kolu Jug igrati protiv njemačkog White Sharksa, u nedjelju protiv domaćeg Šapca.

Ranije u petak su vaterpolisti riječkog Primorja EB porazom započeli svoj nastup na kvalifikacijskom turniru skupine E  u Podgorici, u susretu 1. kola uspješnija je bila španjolska Terrassa sa 15-11 (4-3, 3-2, 5-5, 3-1). Ivan Vukojević je s pet golova bio najefikasniji kod Primorja, dok je Oscar Blasco bio peterostruki strijelac za Terrassu.

Primorje EB će u subotu igrati protiv BVSC-a iz Budimpešte, dok ga u nedjelju očekuje dvoboj protiv domaćina turnira Budućnosti. Plasman u Eurokup izborit će dvije prvoplasirane momčadi s turnira.

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