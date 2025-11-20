Obavijesti

Sport

Komentari 0
VATERPOLSKI EUROKUP

Jugaši nezaustavljivi u Europi, Solaris izgubio kod Duisburga

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Prva utakmica četvrtfinala Kupa Hrvatske u vaterpolu, Zadar 1952 - Jug Adriatic osiguranje | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dubrovački Jug AO nezaustavljiv u Eurokupu, svladao španjolsku Terrassu 15-12! Šibenski Solaris izgubio u Duisburgu 13-14! Što donosi sljedeće kolo

Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO nastavili su s pobjedama u skupini A Eurokupa, oni su u 4. kolu ostvaril i četvrti uspjeh svladavši kao gosti španjolsku Terrassu sa 15-12 (3-3, 2-3, 5-4, 5-2), dok je šibenski Solaris u istoj toj skupini pretrpio treći poraz izgubivši na gostovanju u njemačkom Duisburgu gdje je istoimeni domaćin slavio sa 14-13 (4-6, 2-2, 3-0, 5-5).

Jug su do nove pobjede vodili Maro Joković i Marko Žuvela s po četiri gola, dok je Oscar Blasco bio trostruki strijelac za domaćine. Susret je bio neizvjestan do same završnice, tri minute prije kraja bilo je 12-12 da bi Jug stigao do pobjede golovima Žuvele, Kržića i Kulaša.

U Duisburgu su Luka Bajić i Andrija Vlahović zabili po tri gola za Solaris, ali to nije bilo dovoljno jer su Vukašin Simić i Elias Metten zabijali po četiri puta za domaće. Nakon četiri kola Jug AO je na vrhu sa 12 bodova, druga Terrassa ima šest, a Solaris i Duisburg imaju po tri. Za dva tjedna u 5. kolu igrat će Jug AO - Duisburg i Solaris - Terrassa.

