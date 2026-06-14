Junak Australije bio je izbjeglica rata i igrao za hrvatski klub!

Ime Nestoryja Irankunde dugo će se pamtiti u Australiji. Dvadesetogodišnje krilo Watforda postalo je preko noći junak Australije, zabivši ključan gol za vodstvo u 27. minuti u pobjedi 2-0 protiv Turske na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. Dok su navijači "socceroosa" slavili, mnogi su se pitali tko je mladić čija eksplozivnost i hladnokrvna završnica podsjećaju na najveće svjetske zvijezde.

Foto: Agustin Marcarian

Njegov životni put počeo je daleko od australskih nogometnih terena. Rođen je 9. veljače 2006. u izbjegličkom kampu u Kigomi, u Tanzaniji. Njegovi roditelji, Gideon i Dafroza, pobjegli su iz rodnog Burundija pred krvavim građanskim ratom i etničkim sukobima koji su bjesnili devedesetih i početkom dvijetisućitih. U potrazi za sigurnošću, obitelj je proživljavala nezamislive teškoće.

​- Kad je izbio građanski rat, nisu imali izbora, nisu željeli izgubiti živote - ispričao je Irankunda u jednom intervjuu, prisjećajući se priča svojih roditelja.

​- Tata postane emotivan kada govori o tome, a ja pokušavam razumjeti kroz što su prošli, ali podijelili su sa mnom samo djeliće te priče.

Foto: ANNE-MARIE SORVIN

Kada je Nestory imao samo tri mjeseca, obitelj je u sklopu australskog programa za izbjeglice dobila priliku za novi život. Prvo su se naselili u Perthu, a kasnije preselili u Adelaide. Upravo je u parkovima i na ulicama Adelaidea mladi Irankunda, oponašajući stariju braću, otkrio ljubav prema nogometu. Ta strast bila je neodvojiva od obiteljske žrtve. Njegov otac, vozač taksija, radio je neumorno, a dvojica starije braće odrekla su se vlastitih nogometnih snova kako bi obitelj mogla plaćati članarine za Nestoryja. Njihov san postao je njegov, a on je bio odlučan da ga ostvari.

Munjeviti uspon kroz Europu

Njegov talent bio je očit. Na scenu se probio igrajući kao klinac za Adelaide Croatia Raiderse, poluprofesionalni klub iz Južne Australije kojeg su 1950-ih osnovali hrvatski doseljenici. S tek 15 godina, potpisao je za Adelaide United. Ubrzo je debitirao u prvoj australskoj ligi, postavši jedan od najmlađih debitanata u povijesti. Svojim nevjerojatnim ubrzanjem, koje doseže i do 37 km/h, i razornim udarcem terorizirao je obrane i privukao pažnju europskih velikana.

U studenom 2023. objavljeno je da ga je kupio minhenski Bayern, u transferu koji je srušio rekord australske lige. Ipak, prilagodba na europski nogomet nije bila laka. U Bayernu nije dobio priliku u prvoj momčadi, već je igrao za rezervni sastav. Frustriran nedostatkom minuta, zatražio je posudbu te je drugu polovicu sezone 2024./25. proveo u švicarskom Grasshopperu.

Foto: Agustin Marcarian

Tamo je pokazao svoj potencijal, upisavši 19 nastupa uz jedan gol i tri asistencije. To iskustvo bilo je ključno za njegov razvoj i privuklo je interes engleskog Watforda, koji ga je u ljeto 2025. doveo u svoje redove potpisavši s njim petogodišnji ugovor. U Championshipu je konačno dobio kontinuitet igara koji mu je bio potreban.

Irankunda je desno krilo čiji stil igre mnoge podsjeća na Bayernovu zvijezdu Alphonsa Daviesa. Obojica dijele sličnu životnu priču o bijegu iz ratom pogođenih zemalja, ali i nevjerojatnu brzinu i prodornost. Iako je kao dječak sanjao da postane stoper po uzoru na Carlesa Puyola i Gerarda Piquéa, sudbina ga je odvela u napad, gdje njegova eksplozivnost dolazi do punog izražaja. Poznat je po akrobatskim proslavama golova, najčešće saltom, a jednom je prilikom izveo i ples Michaela Jacksona.

Foto: Lee Smith

Za reprezentaciju Australije debitirao je u lipnju 2024. i brzo postao važan kotačić momčadi. Gol protiv Turske na Svjetskom prvenstvu bio je kruna njegovog dosadašnjeg puta. U 27. minuti, nakon sjajnog proigravanja, sjurio se prema golu i snažnim udarcem matirao turskog golmana.

Foto: Lee Smith

(*uz korištenje AI-ja)