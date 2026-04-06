Junak BiH: 'Donnarumma mi je htio uništiti bilješke, no bili smo spremni na sve i imali kopiju'

Nakon povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo, golman Bosne i Hercegoine Nikola Vasilj vratio se klupskim obvezama u St. Pauli, s kojim je odigrao 1-1 protiv 1. Union Berlina i ostao na 16. mjestu Bundeslige koje vodi u doigravanje za ostanak.

Ipak, glavna tema i dalje je dramatično raspucavanje jedanaesteraca protiv Italije, nakon kojeg je BiH izborila plasman na Mundijal. Vasilj je otkrio detalje nesvakidašnjeg sukoba s talijanskim golmanom Gianluigi Donnarumma.

- Pokušao mi je poderati papirić na kojem sam imao zapisane informacije o njihovim izvođačima jedanaesteraca. Srećom, naš stožer imao je kopiju pa smo bili spremni - rekao je Vasilj, dodavši kako je ostao zatečen situacijom.

- Počeli smo se svađati, a onda sam otišao do suca tražiti žuti karton jer sam smatrao da je to nesportsko ponašanje. Nikad mi se nešto slično nije dogodilo.

Zenica: Bosna i Hercegovina protiv Mađarske u utakmici Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na kraju je sve završilo slavljem BiH, a Vasilj je kratko zaključio:

- Ne bih previše govorio… pobijedili smo. Neki kažu da je to karma, i možda stvarno ima nešto u tome.

Cijela priča dobila je i neobičan epilog. Naime, 14-godišnji skupljač lopti Afan Čizmić postao je lokalni junak nakon što je tijekom utakmice došao do papirića s uputama koje je koristio Donnarumma. Njegov potez izazvao je veliku pažnju javnosti, a dio navijača čak traži da ga se nagradi putovanjem na Svjetsko prvenstvo.