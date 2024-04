Junak derbija: Allegri me stalno zvao Kalinić! Bliski ljudi znaju što sam sve prošao u Dinamu...

Nikad se nisam ljepše probudio tako umoran, kaže nam Sandro Kulenović (24).

Napadač Dinama veliki je junak posljednjeg derbija Dinama i Hajduka, Kulenović je jedinim golom riješio utakmicu na Poljudu. I tako pokazao kako Sergej Jakirović u kadru može još više računati na igrače s klupe, da i igrači iz drugog plana mogu rješavati velike utakmice. Kulenović je miljenik Dinamovih navijača, "dobri duh" svlačionice, igrač koji živi najljepše dane u karijeri.

- Bilo je pjesme u autobusu na povratku u Zagreb, Petković i Ristovski bili su DJ-i, ali smo se oko 3 sata svi nekako ugasili od umora. Došao sam kući u 4.30, ostao budan još sat-dva, držao me taj adrenalin. Puno mi se toga motalo po glavi, pogledao sam odmah i sažetke utakmice, a već prije 9 bio sam budan. Puno toga mi se motalo po glavi, teško zaspim poslije svake utakmice, pogotovo poslije derbija u kojem sam doprinio da uđemo u finale Kupa - kaže nam Kulenović pa dodaje:

- Jako mi je žao što tu pobjedu nismo proslavili s navijačima. Dečki su bili na visini zadatka i u subotu i u srijedu, bili su nam velika podrška na Poljudu. Htjeli smo tu pobjedu proslaviti s njima. Nažalost, dogodile su se nemile scene, pa toga ovog puta nije bilo. Čak ni na Macoli. Siguran sam da će biti još prilika za slavlje, nadam se da ćemo s navijačima do kraja sezone proslaviti oba trofeja.

Vi imate nekako drukčiji odnos s navijačima. Ne igrate puno, ali ste njihov miljenik...

- Osjećam neku posebnu vezu s Bad Blue Boysima, možda jer sam domaći dečko, znam što znači Dinamo. I što je Dinamo. Uvijek dajem sve od sebe na terenu, želim biti što bolji čovjek izvan terena, biti primjer drugima. U Dinamu sam od 7. godine, prošao sam cijeli sustav, vjerujem da navijači u meni prepoznaju tu iskrenu emociju prema najdražem klubu.

Je li bilo kod vas treme kad ste saznali da ćete biti u prvoj postavi na derbiju?

- Za to sam saznao dan ranije, bilo je pozitivne treme. Pa kakav bih bio čovjek kad ne bih imao tremu prije takvih utakmica. Ovo mi je ipak bio prvi derbi od prve minute. No čim sam istrčao na teren, trema je nestala. Gol u ranoj fazi utakmice dao mi je dodatno samopouzdanje, sve je poslije toga bilo puno lakše. Osjećao sam se dobro, drago mi je što sam pomogao momčadi, odigrao dobru utakmicu. To i meni puno znači. Dobio sam puno poruka podrške, do kasno u noć pokušao sam svima odgovoriti.

'Ispunio sam djelić svoga sna...'

Koja vam je bila najdraža?

- Sigurno da sam prvo odgovorio obitelji i najbližima, ali javljali su se prijatelji, bivši suigrači... Nikoga ne bih izdvajao. Drago mi je što moji bivši suigrači prate moje utakmice. Evo, među prvima mi je na Instagramu čestitao Pivarić. On je istinski dinamovac, igrali smo u Lokomotivi, ostali u kontaktu. Puno mi znači podrška bivših suigrača, te me stvari baš nekako čine sretnim.

Zabili ste u derbiju, riješili Hajduk na Poljudu. Znači, ispunili svoje snove?

- Ha, ha. Svako dijete koje se rodi u Zagrebu i živi za Dinamo sanja ovakve scene. Duboko sam se nadao, priželjkivao da će i meni jednom doći ovakav dan. Šutio sam i radio, bliski ljudi znaju što sam sve prošao u Dinamu. I dragi Bog me nagradio. Ovo je samo moj početak, želim i dalje raditi, dokazivati se, biti u službi Dinama. Najvažnije je osvajati trofeje. I da, ispunio sam djelić svoga sna, puno je bolji osjećaj nego u snu. Za to sam radio cijeli život. Tek sad postajem svjestan svega. Do kraja sezone čeka nas težak zadatak, želimo zbog sebe i navijača dvostruku krunu.

Gledali ste sažetke, kako vam se čini taj vaš gol? Neki vaši promašaji?

- Lučić je sjajno ušao u utakmicu, nezagrijan i ozlijeđen! Stvarno je kvalitetan golman. Moj gol? Ma kao napadač morate biti blizu gola, stalno na tim odbijancima. Neće vam se lopta često baš tako odbiti, ali nekad vam se osmjehne sreća. Imao sam par dobrih prilika, morao sam zabiti još neki gol. Nasreću, u ove dvije utakmice nismo im puno toga dopustili, a iskoristili smo svoje šanse. I ostvarili dvije baš vrlo važne pobjede.

'Najteže je bilo poslije Prištine i Soluna'

Dinamo igra jednu od najčudnijih sezona u zadnjem desetljeću, punu uspona i padova...

- Otkad sam došao, imamo puno turbulencija, kako u Europi tako i HNL-u. Bilo je negative i pritiska, samo mi igrači znamo što smo prošli unutar četiri zida. Držali smo se skupa, nismo imali nikakve incidente ili svađe, nitko nije upro prstom u drugoga nakon nekih neuspjeha. Dinamo je poznat po tome da je najjači kad to najviše treba. Igrači poput Petka, Ademija ili Rileta znaju igrati ovakve utakmice, kod njih nema nervoze, pa i mlađe igrače odvedu na pravi trag. A Dinamo nikad nije imao zrelije mlade igrače, svi su toliko normalni i pošteni prema radu, pa smo u svlačionici spoj kakav bi svaki trener poželio u momčadi.

Vaš najdraži trenutak sezone je...?

- Kad sam saznao da se vraćam u Dinamo. Bez toga ne bi bilo ničega, ni toga gola u derbiju.

A najteži trenutak sezone?

- Porazi na Kosovu i u Grčkoj. Protiv Ballkanija sam igrao svih 90 minuta, vrlo sam teško podnio taj debakl. U Solunu sam igrao manje, tamo smo imali sve u svojim rukama, vratili se na 3-1, bili bolji i imali prilike, ali nismo uspjeli. Ta dva poraza teško su mi pala.

Juniorske dane proveli ste u Juventusu, često ste trenirali s prvom momčadi, gdje vas je trener Massimiliano Allegri zvao...?

- Kalinić, ha, ha. Bio sam klinac, imao sam 17 godina, trenirao s takvim trenerom i vrhunskim igračima. Ma mogao me zvati kako god želi, ponosan sam na svaki trenutak u Juventusu. Treneru Allegriju je bilo teško reći 'Kulenović', pa me cijelo vrijeme zvao 'Kalinić'. I onda je jednog dana Mandžukić došao do njega, objasnio mu da se prezivam Kulenović, ha, ha. Zna li Kalinić za taj podatka? Iskreno, sumnjam...

Najdraža pjesma 'Nebo boje Dinama'

A u kakvim ste danas odnosu s Mandžukićem?

- Zadnji put smo se čuli prije nekoliko godina kad sam se ozlijedio, tad me nazvao, pitao me kako sam.

Tko je za vas najveći igrač Dinama u povijesti?

- Ademi! On je bio važan igrač prve momčadi dok sam ja još skupljao lopte. Imam veliku čast, svakodnevno raditi i trenirati s najtrofejnijim igračem u povijesti, dečkom koji je i dalje toliko skroman, a trenira maksimalno.

Vaša najdraža navijačka pjesma je...?

- U zadnje vrijeme u našoj se svlačionici nekako najčešće pušta 'Nebo boje Dinama' Zaprešić Boysa, tako da mi je ta prirasla srcu.

A najdraža Dinamova utakmica koju pamtite?

- Ma ona domaća pobjeda nad Tottenhamom. Sjećam se, u to sam vrijeme igrao u Rijeci, bio sam u stanu, sam gledao utakmicu na televiziji. Kad je Oršić zabio za 3-0, bio sam toliko sretan da sam podrapao majicu koju sam imao na sebi. U tim sam trenucima doživio neku rapsodiju, ha, ha.

Kako najčešće provodite slobodno vrijeme? Jeste li za videoigre ili serije?

- Slobodno vrijeme najviše volim provoditi s prijateljima, družiti se s njima, razgovarati uz kavu. Evo, cijele sezone s dečkima prije treninga pijem kavu, tad puno razgovaramo o svemu. A siguran sam kako su nas baš ta druženja izvukla u nekim ključnim dijelovima sezone - završio je Kulenović.