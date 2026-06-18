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NAPAD NA OBITELJ

FOTO Koga ljubi junak Engleza? Sramotno mu napadali suprugu

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti
England footballer Declan Rice pictured on a luxury yacht with his girlfriend Lauren Fryer as they enjoy their holidays in Formentera!
Declan Rice (27) asistirao je u pobjedi Engleske protiv Hrvatske 4-2 za drugi gol Harryja Kanea, a njegovo srce pripada Lauren Fryer, koju je često morao braniti od gnjusnih komentara. | Foto: FRCO
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Declan Rice (27) asistirao je u pobjedi Engleske protiv Hrvatske 4-2 za drugi gol Harryja Kanea, a njegovo srce pripada Lauren Fryer, koju je često morao braniti od gnjusnih komentara. | Foto: FRCO
Komentari 76

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