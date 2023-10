Junak Osijeka zaplakao nakon ovacija cijelog stadiona: 'Ovo je najljepši dan u mome životu!'

Bila je to njegova noć za pamćenje. Scena kao iz legendarnog filma Gol! Ušao je u igru početkom drugog dijela pa samo 20-ak sekundi kasnije zabio za vodstvo. Da stvar bude još bolje, do kraja utakmice je utrpao još dva gola i došao do prvog hat-tricka u karijeri.

Osječani su u 13. kolu HNL-a slavili protiv Istre (3-1), a senzacionalnu utakmicu odigrao je kapetan i dijete kluba, Vedran Jugović. Zabio je u 47. pa u 86. minuti, a kada je sudac Jakov Titlić u 94. dosudio penal, cijeli stadion je uzvikivao njegovo ime. Nije Zoran Zekić imao izbora, prepustio je loptu svome kapetanu za noć njegove karijere. Kada je lopta po treći put ušla u mrežu, zaletio se prema tribini gdje je smještena Kohorta i emotivno proslavio.

Noć iz snova rođenog Osječanina

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Emocije su eksplodirale i nakon utakmice. Krenule su suze radosnice pred kamerama.

- Večer iz snova, prije svega što smo potvrdili pobjedu na Poljudu. Ne bi imala veliki značaj da nismo pobijedili protiv Istre. Vratili smo se na pobjedničke staze, slavili smo u zadnje tri utakmice. Hat trick? Prvi put u karijeri, samo jednom sam zabio dva, da se ljudi ne naviknu sada hahaha. Presretan sam, pred mojom obitelji, svi su bili tu. Predivan osjećaj - rekao je Jugović za stranice NK Osijeka.

Cijeli stadion mu je skandirao. Kada to doživite kao rođeni Osječanin i dijete kluba, ništa više vam ne treba u životu.

- Ovo je najljepši dan u mome životu. Ja sam tu rođen, ovo je moj grad, moj klub, nešto posebno za mene. Puno puta sam maštao o ovom danu i skandiranju, doživio sam ga i nitko sretniji od mene - rekao je Jugović, dok su suze klizile niz njegove obraze.

Osijek se mučio u prvom poluvremenu, igra je bila bezidejna, ali zamjene su na početku drugog dijela urodile plodom. Dva kornera i penal bili su dovoljni za pobjedu.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Prvo poluvrijeme je bilo dosta šahovski, branili su se i nije to lagano probiti. Dobra su ekipa. Pokušavali smo i trudili se, ali nismo uspjeli u tome. Takve tvrde utakmice često se rješavaju prekidima, a zabili smo prvi nakon kornera i drugi nakon centaršuta. Teško ih je bilo otvoriti, ali publika nam je dala energiju, ovo novo ozračje je pomoglo da uguramo tri lopte u mrežu. Nitko sretniji od nas.

Za četiri dana Osijek gostuje kod Karlovca u osmini finala Kupa.

- Čeka nas težak put, znamo kako su te utakmice Kupa često zamka. Nije lagano, moramo biti ozbiljni. Doživjeli smo to na turniru u Vukovaru gdje nismo bili pravi i to nam je upozorenje. Sad smo u dobroj formi i atmosferi i pripremit ćemo se za sve.