Junak Pamplone: 'Vatrenom' su na stadionu napravili mural!

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna ovjekovječio je 105 godina svoje prošlosti oslikavanjem murala na stadionu u Pamploni, na kojem je osvanuo lik hrvatskog napadača Ante Budimira, najboljega klupskog strijelca u Primeri. Mural dug 22 i širok 4,5 metara naslikao je u unutrašnjosti stadiona El Sadar lokalni umjetnik poznat kao LKN.

Na njemu je 65 elemenata iz prošlosti Osasune, a dominira veliki crtež 34-godišnjeg Budimira dok proslavlja gol na njemu svojstven način.

- Kompoziciju crteža predvodi proslava gola Ante Budimira, najboljeg strijelca u povijesti kluba u prvoj ligi, a u čijim utakmicama navijači Osasune uživaju svakog tjedna - priopćila je Osasuna.

Na muralu nazvanom "Baština" oslikani su i drugi povijesni igrači i treneri kluba, a i prvi pečat Osasune, dijete koje predstavlja navijače, ženska ekipa, kao i momčad koja je 1980. odvela klub u prvu ligu. Osasuna, što na baskijskom jeziku znači zdravlje, snaga ili vrlina, osnovana je 1920. godine.

Budimir je onamo došao iz Mallorce u listopadu 2020. Prije godinu dana postao je nogometaš Osasune s najviše zabijenih golova ikad u prvoj ligi, a umjetnik LKN tad je u raznim dijelovima grada ostavio crteže na platnu s njegovim likom. Budimir je danas jedna od istinskih legendi Pamplone, veliki miljenik navijača Osasune, a u 211 nastupa za svoj klub postigao je čak 88 golova.

Stanovnici Pamplone mogli su uzeti te radove i ponijeti ih doma kao uspomenu na rekord hrvatskog reprezentativca. Budimir, koji bi s Hrvatskom trebao nastupiti na Svjetskom prvenstvu za dva mjeseca, ove sezone je zabio 17 golova u 34 utakmice. Osasuna u nedjelju dočekuje Betis, a gledatelji koji budu na tribinama prvi put će vidjeti oslikani mural unutar stadiona.