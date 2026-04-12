Junak Pamplone: 'Vatrenom' su na stadionu napravili mural!

Piše Miho Dobrašin,
Foto: C.A. Osasuna

Ante Budimir stigao je u Pamplonu 2020. godine, a danas je legenda Osasune. U proteklih šest godina odigrao je 211 utakmica za španjolskog prvoligaša, zabio čak 88 golova

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna ovjekovječio je 105 godina svoje prošlosti oslikavanjem murala na stadionu u Pamploni, na kojem je osvanuo lik hrvatskog napadača Ante Budimira, najboljega klupskog strijelca u Primeri. Mural dug 22 i širok 4,5 metara naslikao je u unutrašnjosti stadiona El Sadar lokalni umjetnik poznat kao LKN.

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid LaLiga - Real Madrid v Osasuna LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Na njemu je 65 elemenata iz prošlosti Osasune, a dominira veliki crtež 34-godišnjeg Budimira dok proslavlja gol na njemu svojstven način.

- Kompoziciju crteža predvodi proslava gola Ante Budimira, najboljeg strijelca u povijesti kluba u prvoj ligi, a u čijim utakmicama navijači Osasune uživaju svakog tjedna - priopćila je Osasuna.

Na muralu nazvanom "Baština" oslikani su i drugi povijesni igrači i treneri kluba, a i prvi pečat Osasune, dijete koje predstavlja navijače, ženska ekipa, kao i momčad koja je 1980. odvela klub u prvu ligu. Osasuna, što na baskijskom jeziku znači zdravlje, snaga ili vrlina, osnovana je 1920. godine.

Foto: C.A. Osasuna

Budimir je onamo došao iz Mallorce u listopadu 2020. Prije godinu dana postao je nogometaš Osasune s najviše zabijenih golova ikad u prvoj ligi, a umjetnik LKN tad je u raznim dijelovima grada ostavio crteže na platnu s njegovim likom. Budimir je danas jedna od istinskih legendi Pamplone, veliki miljenik navijača Osasune, a u 211 nastupa za svoj klub postigao je čak 88 golova.

Stanovnici Pamplone mogli su uzeti te radove i ponijeti ih doma kao uspomenu na rekord hrvatskog reprezentativca. Budimir, koji bi s Hrvatskom trebao nastupiti na Svjetskom prvenstvu za dva mjeseca, ove sezone je zabio 17 golova u 34 utakmice. Osasuna u nedjelju dočekuje Betis, a gledatelji koji budu na tribinama prvi put će vidjeti oslikani mural unutar stadiona.

Foto: C.A. Osasuna

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
VIDEO FNC Ljubljana: Hrvati su izgubili pojaseve! Težak nokaut Sičaje, Slovenac dobio Batinića
24SATA U SLOVENIJI

VIDEO FNC Ljubljana: Hrvati su izgubili pojaseve! Težak nokaut Sičaje, Slovenac dobio Batinića

FNC 29 u Ljubljani donio šokove! Jakob Nedoh iznenadio Batinića, dok je Kexel nokautirao Sičaju i postao novi prvak! Hrvatski borci nisu imali sreće u okršajima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026