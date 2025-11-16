Obavijesti

ESMIR BAJRAKTAREVIĆ

Junaka BiH pohvalio je suigrač Ivan Perišić: Izborniče, mali je spreman! Budućnost je svijetla!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Amel Emric

Esmir Bajraktarević je zabio gol za 2-1 protiv Rumunjske, a mladi reprezentativac rođen je u SAD-u gdje je nastupao za mlađe selekcije. Gol protiv Rumunjske bio mu je prvijenac u reprezentativnom dresu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je dodatne kvalifikacije nakon pobjede nad Rumunjskom 3-1 u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Najprije su poveli Rumunji, ali BiH je preokrenula rezultat golovima Edina Džeke, Esmira Bajraktarevića i Harisa Tabakovića. Sve golove s utakmice možete pogledati OVDJE

Za vodstvo je zabio  Esmir Bajraktarević (20)  u 80. minuti susreta kada je primio loptu na desnom krilu i s 20 metara zabio u suprotne rašlje za 2-1. Mladom krilnom napadaču bio je to prvi gol u reprezentativnom dresu. Inače je suigrač Ivana Perišića u nizozemskom PSV-u. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Bosnia and Herzegovina v Romania
Foto: Amel Emric

Bajraktarević je u utakmici protiv Groningena krajem kolovoza zabio dva gola koji su mu također bili prvi za nizozemski klub. U toj utakmici u igru je ušao na poluvremenu, a onda ga je pohvalio i Perišić koji je na Instagramu napisao "Izborniče, mali je spreman. Korak po korak. Budućnost je svijetla". U PSV je došao u siječnju iz New England Revolutiona uz odštetu od tri milijuna eura.

Inače, Bajraktarević za reprezentaciju BiH nastupa od kolovoza prošle godine, a prije toga je bio američki reprezentativac jer je tamo rođen. Igrao je za mlađe selekcije SAD-a prije nego što je počeo nastupati za BiH. 

OSTALO

