Junaka Osijeka htio je i Hajduk: 'Možemo do titule ove sezone!'

Nenad Bjelica je donio puno toga, još veću profesionalnost, vjerujem da možemo biti prvaci već ove godine, kaže nam Marin Pilj, koji je u subotu sjajno zabio za vodstvo Osijeka protiv hrvatskog prvaka

<p>Gledao sam gol nekoliko puta, sjajno sam pogodio. Sigurno da mi je ovo najvažniji i najdraži gol u karijeri dosad, kaže nam <strong>Marin Pilj </strong>(23).</p><p>Omaleni veznjak Osijeka bio je junak derbija protiv <strong>Dinama</strong>. Zabio je za vodstvo domaćina, završilo je 2-0, ali jasno da je taj njegov gol presudio.</p><p>- Mislim da možemo biti prvaci već ove sezone - govori nam Pilj i nastavlja:</p><p>- Dinamo je u mnogo toga ispred nas, to nije sporno, ali mi smo u velikom naletu. Nenad Bjelica je dolaskom donio novu dimenziju, još veću profesionalnost. S njim sve to izgleda još mnogo bolje.</p><p>Pilj je visok samo 165 cm.</p><p>- Nogomet je bio moj izbor od prvog dana. Otac me na trening prvi put odveo sa šest i pol godina. U <strong>Osijek</strong> me s devet godina doveo Dino Skender, koji mi je poslije bio trener. Bio sam u Belišću, 2016. sam imao ozljedu prednjega križnog ligamenta i zbog toga sam propustio gotovo godinu dana - kaže Pilj i dodaje:</p><p>- Protiv Dinama sam igrao za Novigrad 2017. u Kupu. Promašio sam zicer, a onda i penal u raspucavanju. Trenirao nas je Nino Bule. Tad sam promašivao, a evo sad sam zabio Dinamu. Da smo tada izbacili Dinamo, Nino Bule ne bio kasnije te sezone osvojio Kup s Dinamom. Eto, što je nogomet.</p><p>Ukupno je na četiri gola ove sezone, dva u prvenstvu i dva u Kupu, protiv Kurilovca.</p><p>- Uzor mi je Eden Hazard. Baš sam ga obožavao dok je igrao u Chelseaju - rekao je Pilj i otkrio:</p><p>- Kad sam odlazio iz Novigrada, htio me i Hajduk, ali ja sam odabrao Osijek.</p><p>Još smo se malo dotaknuli njegovog nogometnog puta.</p><p>- Nisam odustajao i dok sam igrao u trećoj ligi. Ni kad me ozljeda zaustavila. Uzdao sam se u Boga, tako je i danas. Vjera mi dosta pomaže - govori Pilj i nastavlja:</p><p>- Zoran Zekić me prvi stavio u sastav prve momčadi. Puno hvala i Dini Skenderu, koji me kao dijete doveo u Osijek. Dio karijere sam proveo i u akademiji Krpan-Babić. Imao sam neobičan nogometni put, ali posljednjih sam godina došao na svoje.</p><p>Ima li junak Osijeka neki poseban hobi?</p><p>- Iskreno, ne. PES igram samo kad sam s prijateljima. Nekad se opustim uz kavu s prijateljima, ali moj je život vezan samo uz nogomet. I kad ne igram i ne treniram, razmišljam o nogometu i gledam nogomet. Otac mi je to usadio. Njemu je drag Jose Mourinho, zbog toga sam zavolio Chelsea kad je on tamo bio trener. To mi je najdraži europski klub - kaže Pilj.</p><p>Lokomotivi je zabio lijep gol iz slobodnjaka.</p><p>- Volim pucati slobodnjake, ne sjećam se koliko sam ih zabio dosad, ali tako sam zabijao i u mlađim uzrastima, a u Osijeku doista imamo nekoliko sjajnih izvođača - za kraj će omaleni veznjak.</p>