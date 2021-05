Nogometaši juniorske momčadi Hajduka pobijedili su na gostovanju kod Dinama u Zagrebu 1-0 i tako matematički osigurali naslov prvaka Prve HNL!

Hajduk je na gostovanje na pomoćni teren kod Maksimira stigao kao vodeći na ljestvici (64 boda) s devet bodova u posljednja tri susreta i trebao im je samo remi kod 'modrih' kako bi potvrdili naslov.

Junak 'bilih' bio je Šošić u 68. minuti kada je glavom poslije ubačaja iz kornera zatresao 'modru' mrežu.

Veliki poguranac prema tituli dogodio se u prvom poluvremenu kada je Dinamo ostao s desetoricom. Neoprezni Dominik Braun zaradio je drugi žuti karton u 45. minuti pa je Hajduk cijelo jedno poluvrijeme imao igrača više.

Do tog trenutka 'modri' su pokazali više, držali pritisak većinu prvog dijela te prikazali igru od prije tri dana kada su u polufinalu Kupa pobijedili Hajduk na Poljudu s 1-3 (1-0 Domančić (10'), 1-1 Janković (33'), 1-2 Baturina (41'), 1-3 Barišić (63').

Ni u nastavku priča nije bila puno drugačija. Poslije opreznih 20-ak minuta drugog dijela otvorilo se 'bilima' i Hajduk je stigao do vodstva.

Ni nakon primljenog gola Hajduk se nije otvorio iako je imao igrača više i u trenucima je djelovalo kao da Dinamo može doći do pogotka. Momčad trenera Marijana Budimira odigrala je zatvoreno do kraja susreta, izuzev sjajne prilike Šošića u 84. minuti kada je Čavlina na golu Dinama sjajno reagirao, zadržala prednost od jednog gola i proslavila titulu.

Hajduk je tako stigao do prvog naslova juniorskog prvaka poslije 2012. godine dok će se Dinamo moći utješiti u finalu Kupa protiv Osijeka. 'Bili tići' trebali su i prošle sezone osvojiti naslov, no dogodila se neviđena zavrzlama zbog prekida prvenstva uzrokovanog korona virusom koja do dana današnjeg nije u potpunosti razjašnjena i opravdana.

Ostali bez naslova i Lige prvaka

Momčad s Poljuda bila je vodeća u ligi s 42 osvojena bodova u 17 utakmica, dok je drugoplasirani Dinamo skupio 40 bodova, ali uz utakmicu manje (protiv Dugopolja).

Uefa je tada donijela naputak o formiranju prvenstvenih ljestvica temeljem formule 'prosjeka osvojenih bodova po utakmici' (kako bi se izbjegla konfuzija među momčadima koje su imale utakmice manjka) što je značilo da se Dinamu umjesto te jedne neodigrane utakmice s Dugopoljem računao prosjek osvojenih bodova po utakmici kroz cijelu sezonu, a on je iznosio 2,5 boda dok je Hajduk bio neznatno lošiji s 2,47 bodova u prosjeku.

HNS je potvrdio takvu odluku Uefe i Hajduk je ostao bez naslova, no prava drama tek je uslijedila.

Umjesto vodećih juniora Hajduka, pravo nastupa u Ligi prvaka iduće (ove) sezone dobili su nogometaši Dinama. I tu je konačnu odluku imao HNS, čiji se Izvršni odbor vodio formulom prosjeka bodova.