Jurakić se vraća u FNC: Borac iz Ahileja protiv iskusnog Talijana u Zaboku nakon 'švedske krađe'

Kad stane u kavez u zabočkoj dvorani, proći će točno mjesec dana otkako se posljednji put borio osvajač druge sezone ‘FNC Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige u perolakoj kategoriji (-66kg) Denis Jurakić (26, 1-1)! Odradio je svoj drugi profesionalni meč u švedskoj FCR organizaciji, a tamo je, možemo to javno reći, pokraden od strane domaćih sudaca te je pobjeda poklonjena domaćem borcu Samuelu Barku (3-0).

I sami komentatori ostali su u čudu jer su nakon tri runde bodovali 3-0 za Jurakića, takav je dojam bio i na oko, ali suci su odlučili drugačije. No, bilo kako bilo, njegov tim i trener Ivan ‘Icko’ Đorđević nisu željeli dugo čekati pa ćemo ‘Dagestanca’ ponovno gledati u kavezu FNC-a.

Ovaj ga put s druge strane čeka iskusni Talijan Simone D’Anna (26, 7-3) koji je svoj posljednji meč u listopadu prošle godine i to na Bellatoru protiv Briana Moorea (34, 14-9) od kojeg je izgubio nokautom u drugoj rundi. U svom životopisu ima i nastupe u Invictusu, a sad ga čeka veliki izazov u vidu borca iz beogradske Ahilej Borilačke Akademije.

Nova je to poslastica na fight cardu za nadolazeću ‘FNC 5’ priredbu, a oni koji to nisu napravili, mogu još potražiti karte za event putem Eventimove stranice, a ima ih još jako malo. Oni koji ne mogu doći do Zaboka ili ne uspiju osigurati ulaznicu moći će kupiti PPV putem ‘FNC.tv’ platforme za 29 kuna ili pretplatom na ’24sataPLUS’ sadržaj.

Podsjetimo, priredba je na rasporedu u subotu, 26. ožujka, s početkom u 19 sati, a glavni će meč večeri biti onaj između Daniela Bažanta (30, 5-3) i Ronyja ‘Jasona’ Mariana (37, 15-9-1).