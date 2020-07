Juranović u Legiju, Hajduku 700 tisuća eura i 10 posto od iduće prodaje. A računao je na 2 mil...

Juranović je već pet sezona na Poljudu, uskoro će proslaviti 25. rođendan i ulazi u zadnju godinu ugovora, pa se rastanak uz bilo kakvu odštetu trenutno nameće kao najbolje rješenje za obje strane.

<p><strong>Josip Juranović (24) u Zaprešiću</strong> je vjerojatno odigrao svoju zadnju utakmicu u dresu <strong>Hajduka</strong>. Na Poljud su u proteklom tjednu stigle tri ponude i više je nego izvjesno kako će se Hajdukov dokapetan uskoro preseliti u novi klub.</p><p>Najatraktivniji među zainteresiranima svakako je španjolski Cadiz, koji se od iduće sezone vraća u La Ligu, no njihova je ponuda od oko 500.000 eura odštete Hajduku financijski daleko najslabija, i sigurno neće biti prihvaćena. Imena druga dva kluba za sada na Poljudu drže u tajnosti, no saznajemo kako je jedan od njih Legija iz Varšave, koja nudi 700.000 eura I 10% budućeg transfera, i Hajduk će njihovu ponudu vjerojatno uskoro i prihvatiti.</p><p>Iznos odštete daleko je manji od 2.5 milijuna eura koliko je Hajduk planirao zaraditi na prodaji svog dokapetana, ali, situacija se u zadnjih šest mjeseci i te kako promijenila. Hajduku novac nasušno treba, Juranović je već pet sezona na Poljudu, uskoro će proslaviti 25. rođendan i ulazi u zadnju godinu ugovora, pa se rastanak uz bilo kakvu odštetu trenutno nameće kao najbolje rješenje za obje strane.</p><p>U tih pet sezona Juranović je za Hajduk odigrao 165 utakmica, dugi niz godina je dokapetan i kapetan momčadi i na širem popisu kandidata izbornika reprezentacije Zlatka Dalića. Od prvoga dana zalaganjem i ponašanjem bio je primjer suigračima, treneri su ga hvalili i redovito koristili, no u zadnje vrijeme i on se uklopio u sivilo Hajdukovih loših igara i rezultata i dijelio je sudbinu momčadi koja je od korona stanke kopnjela....</p><p>Juranović je u Hajduk stigao u zimu 2015. godine, skupa s Tomom Bašićem i Markom Pejićem, koje je Goran Vučević pronašao u zagrebačkim niželigašima i u sklopu projekta angažmana mladih i jeftinih igrača doveo na Poljud. Sva trojica su se kroz B momčad nametnuli za seniore, Pejić je vrlo brzo otišao u bečku Austriju za 150.000 eura, potom i Bašić za okruglih 3.5 milijuna eura u Bordeaux, a sada je na izlaznim vratima i Juranović, koji bi čim dobije suglasnost kluba trebao otputovati na potpis ugovora. </p>