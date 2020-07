Presudne stvari za Hajduk tek sada počinju. Tko sve odlazi?

Zadnja utakmica ove tužne sezone je gotova, Hajduka sada čeka preslagivanje na svim razinama... Hajduk je razbio Inter 4-1 u Zaprešiću, ali misli su već na novoj sezoni

<p>U zadnjih 20 utakmica Inter je upisao 18 poraza i dva remija, protiv Osijeka i Slaven Belupa, a zadnju pobjedu upisali su još u siječnju protiv Istre. I protiv takve momčadi Hajduk nije uspio napraviti baš ništa u prvih 50 minuta, i još su ostali bez Vuškovića koji je zaradio crveni karton!?</p><p>I kad se činilo da će Tudorova momčad još jednom prosuti bodove, dogodilo se čudo, s igračem manje zaigrali su puno bolje, nakon par minuta Caktaš je matirao Hadžikića, a onda je još i Grgić skrenuo centaršut Dolčeka u svoju mrežu. Točku na 'i' stavili su Caktaš još jednim golom i Jradi u sudačkoj nadoknadi. Pet udaraca u okvir gola, od toga četiri u mrežu... Potpuno neobjašnjiva utakmica Hajduka, baš kao što je neobjašnjiva i ova sezona u kojoj su upisali seriju negativnih rekorda, ali i gotovo dva mjeseca bio na vrhu prvenstvene ljestvice!?</p><p><br/> <br/> Ako će navijači Hajduka išta pamtiti iz ove večerašnje utakmice onda su to 19. i 20. prvenstveni gol Mije Caktaša, koji je izbio na čelo ljestvice strijelaca HNL-a. Lani je pretekao Mirka Marića za jedan gol (19-18), ove godine također (20-19), s tim da je Mariću ostao još večerašnji ogled s Lokomotivom. Ako Marić ne zabije, Mijo će obraniti naslov najboljeg strijelca HNL-a, što nijednom igraču Hajduka prije njega nije uspjelo.</p><p>Par riječi zaslužuje i mladi stoper Mario Vušković, čije smo nastupe i potencijal u više navrata hvalili. U prošlom kolu protiv Rijeke i večeras protiv Intera nije bio na visini zadatka. Večeras je zbog dva nepotrebna starta zaradio crveni karton i ostavio momčad na cjedilu gotovo cijelo drugo poluvrijeme, no Vuškovićevi kiksevi su razumljivi, mlad je igrač koga treba 'istrpjeti' dok ne sazre. Hajdukov problem nisu kiksevi mladih igrača poput Vuškovića, nego loše igre iskusnih, zbog kojih navijači gube živce cijelu sezonu, a koji ni izbliza ne pokazuju ono što se od njih očekuje i što bi po svojim primanjima svakako trebali, niti će svojim odlaskom donijeti financijsku korist kakvu će donijeti mladi domaći igrači poput Vuškovića.</p><p>I prije zadnjega kola bilo je jasno kako će ova sezona ostati crnim slovima upisana u povijesne knjige Hajduka, a tri trenera ravnomjerno su podijeli sve loše što se u njoj događalo, Siniša Oreščanin potpisuje ispadanje iz Europe, Damir Burić iz Kupa, a posrtanje u prvenstvu ide na račun Igora Tudora, koji je momčad naslijedio na drugom mjestu a sezonu okončao na petom!?</p><p>I dok su se rezultatski računi mogli svoditi i prije zadnjeg ogleda s Interom jer je sve bilo poznato, oni kadrovski se tek čekaju. Kao što sam prošloga tjedna napisao, ''do Intera svi skupa, a nakon Intera kuda koji mili moji''. U trenutku dok ovo pišem službenih informacija nema, sve je na razini špekulacija, no moguće je da odu svi, ili neki od njih, u rasponu od trenera Igora Tudora do predsjednika Nadzornog odbora Benjamina Perasovića. Svi će se oni uskoro morati izjasniti idu li ili ostaju na bijelom brodu. Nova sezona počinje za tri tjedna i u tom razdoblju treba zaraditi novac za podmirenje minusa u blagajni i za život, ali i konsolidirati i pripremiti momčad. No prije svega treba vidjeti tko će taj posao odraditi...</p>