Juranović najbolji, Gyurscso i Caktaš nisu došli na utakmicu

Hajduk je na Poljudu odigao 0-0 protiv Steaue u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige. Splitska momčad dominirala je gotovo cijelu utakmicu, imala je 15 udaraca na gol, a golman 'bilih' Josip Posavec prvo i jedino iskušenje imao je u zadnjim sekundama kad je fenomenalno skinuo zicer Steaue i tako je ipak dobio ocjenu, inače bi ostao neocijenjen jer igrači Steaue kao da su imali sudsku zabranu prilaska golu Hajduka.

HAJDUK

Posavec 7 - obrana zicera u zadnjim sekundama mogla bi na kraju biti presudna. Kako je to Josip samo skinuo! Svaka čast.

Juranović 7 - najbolji igrač Hajduka. Rastrčan, borben, opasan po gol. Ubacivao je lijevom, desnom... Da ga je pratio barem jedan suigrač, Hajduk bi s pobjedom išao na uzvrat.

Mikulić 6 - Silom prilika igrao je s Lopezom i Vučarom u liniji tri stopera. I bio je vrlo dobar. Činilo se kao da on, Lopez i Vučar godinama igraju zajedno, a ne na prvoj pravoj utakmici, i još ovako važnoj.

Vučar 6- Bez greške. Solidan, jak na lopti, ne komplicira puno. Hrvao se sa stasitim napadačem Steaue Gnohereom i nije mu dao disati. Vrlo dobra predstava.

Lopez 6 - Iako u posljednje vrijeme u lošoj formi, ovaj put odigrao je vrlo dobro. Bez pogrešaka, napravio je možda dva nepotrebna faula na lijevoj strani, ali Rumunji to nisu kaznili.

Fomitschow 5,5 - Jedan od najlošijih na utakmici. Imao je sjajnu šansu u prvom dijelu, katastrofalno je reagirao. Gotovo svaki Hajdukov napad išao je preko desne strane, Fomitschow igra lijevo. To vam dovoljno govori kakav je bio...

Hamza 6 - Ništa posebno, ni blizu forme iz prošle sezone.

Jurić 6 - Zabio na zadnje dvije utakmice, ovaj put nije, ali to nije ni njegov posao. Solidan u veznom redu, jak na lopti, bez previše pogrešaka.

Gyursco 5,5 - Mađar kao da nije došao na utakmicu! Potpuno van forme, van svega.

Caktaš 5,5 - Vidi pod 'Gyursco'

Ivanovski 6 - Trudio se, trčao, borio... U prvom dijelu gotovo cijelo vrijeme pritiskao zadnju obranu Steaue, u nastavku imao dobar udarac glavom.

Još su igrali:

od 64' Said 6 - trebao je donijeti svježinu, nije pokazao ništa do one šanse koju mu je obranio golman Steaue.

od 76' Futacs (bez ocjene)

od 56' Šego 5,5 - ušao umjesto Gyursca. Kao da nije...